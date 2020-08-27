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Ekonomi ABD'de bekleyen konut satışları temmuzda yükselişini sürdürdü
Ekonomi

ABD'de bekleyen konut satışları temmuzda yükselişini sürdürdü

Ülkede bekleyen konut satışları, temmuzda aylık yüzde 5,9 artarak beklentileri geride bıraktı - Bu dönemde mayıs ayında yakaladığı yükseliş eğilimini koruyan veriye ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 3 artması yönündeydi

Yeniakit Publisher
2020-08-27 18:35:32 -
ABD'de bekleyen konut satışları temmuzda yükselişini sürdürdü

WASHINGTON (AA) - ABD'de, bekleyen konut satışları, temmuzda aylık yüzde 5,9 artarak beklentilerin üzerinde bir seyir izledi.

National Association of Realtors (NAR), temmuz ayına ilişkin bekleyen konut satış verilerini açıkladı.

Buna göre, ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, temmuzda aylık yüzde 5,9 artarak 122,1 değerine yükseldi.

Kovid-19 salgını nedeniyle mart ve nisan aylarında düşüş gösteren, mayıs ayı itibarıyla toparlanan veriye ilişkin piyasa beklentisi, temmuzda yüzde 3 artması yönündeydi.

Bekleyen konut satışları, mayısta aylık yüzde 44,3 artarak rekor seviyede yükselmesinin ardından haziranda aylık yüzde 15,8 artmıştı.

Ülkede bekleyen konut satışları, temmuzda yıllık bazda ise yüzde 15,5'lik artış gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, konut piyasasında "V" şeklinde bir toparlanma gördüklerini belirtti.

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