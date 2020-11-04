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Aktüel ABD'de başkanlık yarışında West Virginia'yı Trump, Virginia'yı Biden kazandı
Aktüel

ABD'de başkanlık yarışında West Virginia'yı Trump, Virginia'yı Biden kazandı

Yeniakit Publisher
2020-11-04 04:03:47 -
ABD'de başkanlık yarışında West Virginia'yı Trump, Virginia'yı Biden kazandı

NEW YORK (AA) - ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde West Virginia eyaletinde Cumhuriyetçi Donald Trump, Virginia eyaletinde Demokrat Joe Biden kazandı.

Associated Press (AP) haber ajansının yayınladığı resmi olmayan seçim sonuçlara göre ABD Başkanı Trump, West Virginia eyaletinde rakibi Biden'i yendi.

Trump, 2016 yılında da West Virginia eyaletinde rakibi Hillary Clinton'ı yenmişti. West Virginia'yı kazanan son Demokrat 1996'da Bill Clinton olmuştu.

Virginia eyaletinde ise Demokrat başkan adayı Joe Biden seçimi kazandı. 2016 yılında da Virginia'da Demokrat aday Hillary Clinton kazanmıştı.

Trump, West Virginia'da 5 delege kazanırken, Biden ise Virginia'da 13 delegeyi hanesine yazdırmış oldu.

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık seçimini kazanıyor.


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