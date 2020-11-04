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Aktüel ABD'de başkanlık yarışında Trump Kentucky'i, Biden Vermont'ı kazandı
Aktüel

ABD'de başkanlık yarışında Trump Kentucky'i, Biden Vermont'ı kazandı

Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, resmi olmayan sonuçlara göre Kentucky'i, Demokrat Biden da Vermont'ı kazandı - Bu sonuçla Trump, Kentucky'de 8 delegeyi hanesine yazdırırken, Biden ise Vermont'ta 3 delege kazandı

Yeniakit Publisher
2020-11-04 03:32:49 -
ABD'de başkanlık yarışında Trump Kentucky'i, Biden Vermont'ı kazandı

WASHINGTON (AA) - ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Demokrat Joe Biden Vermont, Cumhuriyetçi Donald Trump ise Kentucky eyaletini kazandı.

Associated Press (AP) haber ajansının yayınladığı resmi olmayan sonuçlara göre ABD Başkanı Trump, Kentucky'deki oyların yüzde 53,7'sini elde etti.

Halen oy sayımının devam ettiği eyalette yüzde 53,7 oy oranına ulaşan Trump, yüzde 44,8 oy oranında kalan Biden'a üstünlük sağlayarak seçimleri kazandı.

Vermont'ta ise yüzde 62,7 oy oranına ulaşan Biden, yüzde 37,3 oy oranında kalan Trump'ı geride bırakarak eyalette ipi göğüsleyen isim oldu.

Bu sonuçla Trump, Kentucky'de 8 delegeyi, Biden ise Vermont'ta 3 delegeyi hanesine yazdırdı.

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazanıyor.


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