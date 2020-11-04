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Aktüel ABD'de başkanlık yarışında kritik önemdeki Florida eyaletini Trump kazandı
Aktüel

ABD'de başkanlık yarışında kritik önemdeki Florida eyaletini Trump kazandı

Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, Florida'da oyların yaklaşık yüzde 51,3'ünü aldı - Florida'daki 29 delegeyi kazanan Trump, toplamda 174 delegeye ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-11-04 08:49:04 -
ABD'de başkanlık yarışında kritik önemdeki Florida eyaletini Trump kazandı

WASHINGTON (AA) - ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde kritik önemdeki Florida eyaletini, ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump kazandı.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan sonuçlara göre ABD Başkanı Trump, Florida eyaletindeki oyların yaklaşık yüzde 51,3'ünü aldı.

Halen oy sayımının devam ettiği eyalette toplam oyların yüzde 96'sı sayılırken, yüzde 51,3 oy oranına ulaşan Trump, yüzde 47,8 oy oranında kalan Biden'a üstünlük sağlayarak eyaletteki seçimleri kazandı.

Bu sonuçla Biden'ı geride bırakan Trump, eyaletteki 29 delegeyi hanesine yazdırarak 174 delegeye ulaştı. Biden ise halen 223 delegede kaldı.

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazanıyor.

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