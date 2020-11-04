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Aktüel ABD'de başkanlık yarışında kritik önemdeki Arizona eyaletini Biden kazandı
Aktüel

ABD'de başkanlık yarışında kritik önemdeki Arizona eyaletini Biden kazandı

Yeniakit Publisher
2020-11-04 11:10:10 -
ABD'de başkanlık yarışında kritik önemdeki Arizona eyaletini Biden kazandı

WASHINGTON (AA) - ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde kritik önemdeki Arizona eyaletini, Demokrat aday Joe Biden kazandı.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan sonuçlara göre Biden, Arizona eyaletinde Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ı geride bıraktı.

Bu sonuçla Biden, Arizona'dan 11 delegeyi hanesine yazdırmış oldu.

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazanıyor.

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