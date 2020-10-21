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Aktüel ABD'de başkanlık seçimleri için şu ana kadar 40 milyondan fazla oy kullanıldı
Aktüel

ABD'de başkanlık seçimleri için şu ana kadar 40 milyondan fazla oy kullanıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-21 20:59:15 -
ABD'de başkanlık seçimleri için şu ana kadar 40 milyondan fazla oy kullanıldı

NEW YORK (AA) - ABD'de 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri için şu ana kadar 40 milyondan fazla oy kullanıldığı bildirildi.

Erken oylama bilgilerini derleyen internet sitesi "ABD Seçimler Projesi"ne göre, posta ve elden zarf bırakma yoluyla şu ana kadar 40 milyon 503 bin 61 kişi oy kullandı.

Teksas 5 milyon 315 bin, California 4 milyon 521 ve Florida 3 milyon 675 milyondan fazla oyla ülkede erken oylamanın en fazla yapıldığı eyaletler olarak öne çıkarken posta yoluyla oylama için ülke genelinde seçmenlerin 80 milyona yakın oy pusulası talep ettiği belirtildi.

İnternet sitesinin yöneticisi Florida Üniversitesinden seçim uzmanı Profesör Michael McDonald, daha önce yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok eyalette posta veya sandığa elden bırakma yoluyla erken oylamaya izin verilmesinin, sayının yükselmesinde ana etken olduğunu kaydetmişti.

McDonald, erken oylama oranlarına bakarak seçimlerde 150 milyon oy kullanılabileceği tahmininde bulunmuş, bunun da ülke seçmeninin yüzde 65'ine tekabül edeceğine ve 1908'den bu yana en yüksek seviyede katılımın beklendiğine dikkati çekmişti.

CNN Siyasi Birim verilerine göre, 2016 Başkanlık Seçimleri'nde toplam 136 milyondan fazla oy kullanılmış, bunların 46 milyonunu posta yoluyla kullanılanlar oluşturmuştu.

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