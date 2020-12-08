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Aktüel ABD'de artan Kovid-19 dalgası sağlık hizmetleri kapasitesini zorluyor
Aktüel

ABD'de artan Kovid-19 dalgası sağlık hizmetleri kapasitesini zorluyor

Yeniakit Publisher
2020-12-08 00:43:01 -
ABD'de artan Kovid-19 dalgası sağlık hizmetleri kapasitesini zorluyor

NEW YORK (AA) - ABD Kamu Sağlığı Dairesi Başkanı Dr. Jerome Adams, ABD’de son haftalarda yükselişe geçen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dalgasının ülkedeki sağlık hizmetleri kapasitesini olumsuz etkilediğini belirtti.

ABC’ye açıklama yapan Adams, "Bu dalga, yaşadığımız ilk dalgadan çok farklı. Bu gerçekten sağlık hizmetinin kapasitesiyle ilgili ve belli yerlerde hastaneler artık kaldıramaz durumda." ifadelerini kullandı.

Bu nedenle Kovid-19 aşılamasında önceliğin sağlık personelini de kapsayacağını belirten Adams, böylelikle sağlık bakım kapasitesini arttırmayı umduklarını kaydetti.

Adams, ülkedeki Kovid-19 bağlantılı ölümlerin yüzde 40 ila 50'sinin bakım evlerinde ve yaşlı nüfus arasında gerçekleştiğinin de altını çizerek, "Bu virüsten ölme ihtimali olan insanlara öncelikle olarak aşı yapıldığından emin olacağız." dedi.

Kimin öncelikli aşı olacağı konusunda nihai kararın eyalet yönetimlerine ait olacağına işaret eden Adams, yıl sonuna kadar 20 milyon doz aşının da hazır olacağını vurguladı.

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