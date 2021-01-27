  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'de 6,5 milyon kişinin interneti kesildi
Dünya

ABD'de 6,5 milyon kişinin interneti kesildi

ABD’nin kuzeydoğu bölgesinde öğle saatlerinde meydana gelen internet kesintisi 6,5 milyon kullanıcı olumsuz etkilendi.

Yeniakit Publisher
2021-01-27 03:59:00 -
ABD'de 6,5 milyon kişinin interneti kesildi

Yerel saatle 11.25 civarında başlayan ve 12.45’e kadar devam eden internet kesintisinin Washington, New York ve Boston gibi nüfusun yoğun olduğu şehirlerdeki günlük çalışmaları kesintiye uğrattığı belirtildi.

Özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle internete bağlı olarak evden çalışan milyonlarca kişinin yanı sıra uzaktan öğrenim gören öğrencilerin, okul ve devlet dairelerinin zor anlar yaşadığı kaydedildi.

İnternet sağlayıcısı şirket Verizon Fios'un sözcüsü Jim Greer, doğu yakasında 6,5 milyon abonelerinin olduğu bilgisini paylaşarak sebebini bilemedikleri internet kesintisi sorununu yaklaşık 1,5 saatte çözdüklerini duyurdu.

Greer, kesintinin nedeni konusunda incelemelerin devam ettiğini kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FETÖ'de iç kavga! 'Darbe' itirafı FETÖ'cüleri kızdırdı
Gündem

FETÖ'de iç kavga! 'Darbe' itirafı FETÖ'cüleri kızdırdı

FETÖ'cü firari Emre Uslu'nun sosyal medya hesabından FETÖ'cü bir sosyal medya kullanıcısı ile atışması örgütte iç kavga iddialarını güçlendi..
Savaşların boyutunu değiştirecek! İşte Türkiye'nin yeni nesil silahı
Teknoloji

Savaşların boyutunu değiştirecek! İşte Türkiye'nin yeni nesil silahı

Türkiye'nin savunma sanayiinde önde gelen markalarından biri olan ROKETSAN, ALKA yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi'ni geliştirdi. ALKA ile..
Oğuzhan Asıltürk'ün açıklaması Saadetli Aktaş'ı gerdi: 'Padişahlıkla mı yönetiliyoruz?'
Siyaset

Oğuzhan Asıltürk'ün açıklaması Saadetli Aktaş'ı gerdi: 'Padişahlıkla mı yönetiliyoruz?'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaret ettiği Oğuzhan Asıltürk'ün ittifak açıklaması Saadet Partisi Ankara Milletvekili adayı Ali Akt..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay