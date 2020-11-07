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Aktüel ABD'de 59. başkanlık seçimlerini Demokrat aday Joe Biden'ın kazandığı bildirildi.
Aktüel

ABD'de 59. başkanlık seçimlerini Demokrat aday Joe Biden'ın kazandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-07 19:34:59 -
ABD'de 59. başkanlık seçimlerini Demokrat aday Joe Biden'ın kazandığı bildirildi.
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