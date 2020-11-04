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Aktüel ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde West Virginia eyaletini Cumhuriyetçi Donald Trump, Virginia'yı ise Demokrat Joe Biden kazandı.
Aktüel

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde West Virginia eyaletini Cumhuriyetçi Donald Trump, Virginia'yı ise Demokrat Joe Biden kazandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 03:50:55 -
ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde West Virginia eyaletini Cumhuriyetçi Donald Trump, Virginia'yı ise Demokrat Joe Biden kazandı.
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