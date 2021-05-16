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Dünya ABD’de 31 yıl haksız yere hapis yatan idam mahkûmu 2 siyahiye 75 milyon dolar tazminat ödenecek
Dünya

ABD’de 31 yıl haksız yere hapis yatan idam mahkûmu 2 siyahiye 75 milyon dolar tazminat ödenecek

ABD’nin Kuzey Karolina eyaletinde mahkeme, 1983’te 11 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz etmek ve öldürmek suçundan haksız yere idama mahkûm edilen 2 siyahi üvey kardeşe 75 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 15:56:00 -
ABD’de 31 yıl haksız yere hapis yatan idam mahkûmu 2 siyahiye 75 milyon dolar tazminat ödenecek

Mahkeme, haksız yere idama mahkûm edilen Henry McCollum ve Leon Brown kardeşlere hapiste geçirdikleri her yıl için 1 milyon dolar tazminat ödenmesine hükmetti. Bunun yanı sıra 13 milyon dolar cezai tazminat verilmesi kararlaştırıldı.

1983’te 11 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz etmek ve onu öldürmekten idama mahkûm edilen McCollum tutuklandığı yıl 19, Brown ise 15 yaşındaydı.

McCollum ve Brown, 1983’te yaşanan olayda gerçek suçlunun açığa çıkmasının ardından 2014'te serbest bırakılmışlardı.

31 yıl haksız yere hapis yatan ve medeni hakları ihlal edilen siyahi kardeşler, 2015'ten bu yana hukuk mücadelesi veriyordu. 

 

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