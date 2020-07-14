ABD'de 25 sivil toplum örgütünden FETÖ'ye kınama

Türkiye'de Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016'da kalkışılan başarısız darbe girişiminin 4. yılı nedeniyle ABD'de 25 sivil toplum örgütü ortak bildiri yayımladı. Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) önderliğinde yayımlanan bildiride, Türk ve Müslüman toplumundan temsilciler FETÖ'nün darbe girişimini kınadı.

Bildiride, 15 Temmuz'un Türkiye Cumhuriyeti tarihinin önemli milatlarından biri haline geldiği belirtilerek, "Kanlı, başarısız darbe girişiminin amacı çok açık ve nettir: Milli ve manevi değerleri yok etmek, Türkiye'yi dış güçlerin veya düşmanlarının işgaline açık hale getirmek ve daha da önemlisi dini ve milli değerlerimizi kullanarak ülkenin iç bölünmesine yol açmak." değerlendirilmesinde bulunuldu.

Türk miletinin sergilediği dayanışma bağı ile başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devleti yönetenlerin bölücülere müsade etmediği vurgulanan bildiride, "Devlet ve millet ittifakı bu kirli yapıyı büyük oranda silip atmış ve yerle bir etmiştir. Benzerlerine ise korku salmıştır." denildi.

"Fetullahçı Terör Örgütü'nü şiddetle kınıyor lanetliyoruz"

"Bizler Türk Amerikan toplumu olarak bu terör örgütünü, yani Fetullahçı Terör Örgütü'nü şiddetle kınıyor, lanetliyoruz." ifadesine yer verilen bildiride, bu örgütün çökertilmesi için ABD'deki yetkililer, Türk resmi makamları ile iş birliğine davet edildi.

15 Temmuz gecesi tankların ve silahların önüne gövdesini siper ederek destan yazan Türk milletine de şükranlarını sunan STK temsilcileri, "Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalacağını da bu vesile ile tüm dünyaya duyurmak isteriz." ifadelerini kullandı.