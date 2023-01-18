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Gündem ABD ziyareti tepki çeken Kılıçdaroğlu soluğu onların yanında aldı! Nereden geliyor bu Batı sevgisi?
Gündem

ABD ziyareti tepki çeken Kılıçdaroğlu soluğu onların yanında aldı! Nereden geliyor bu Batı sevgisi?

ABD ziyareti ile çok konuşulan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; Batı ülkeleri ile temaslarını sürdürüyor. Dün AB büyükelçileriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, bugün de ABD, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda’nın büyükelçileriyle görüştü.

Yeniakit Publisher
2023-01-18 19:53:00 -
ABD ziyareti tepki çeken Kılıçdaroğlu soluğu onların yanında aldı! Nereden geliyor bu Batı sevgisi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün AB büyükelçileriyle bir araya gelmesinin ardından bugün de soluğu ‘Anglosfer ülkeleri’ olarak bilinen ABD, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda’nın büyükelçilerinin yanında aldı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Anglosfer ülkelerinin büyükelçileri ile bugün Ankara’da, öğle yemeğinde buluştu.

Seçimler öncesi 6'lı masada adaylık konusunda kendisini kabul ettiremeyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun sık sık yabancı ülkelerin büyükelçileriyle bir araya gelmesi dikkatlerden kaçmadı.

Dün AB Büyükelçileri

Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Ankara büyükelçileri ile dün akşam yemeğinde bir araya gelmişti.

ABD, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ülkeleri ile görüştü

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Anglosfer ülkelerinin büyükelçileri ile bugün Ankara’da, öğle yemeğinde buluştu.

ABD Büyükelçisi, Kanada Büyükelçisi, Avustralya Büyükelçisi, Yeni Zelanda Büyükelçisi ile Birleşik Krallık Maslahatgüzarı’nın katıldığı yemekte Kılıçdaroğlu’na, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz ile Türkiye-ABD Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyelesi milletvekilleri Kamil Okyay Sındır ile Aysu Bankoğlu eşlik etti.

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Yorumlar

osmanli

Bir tarafta halkini arkasina almis ve 20 sene secilmis bir baska. hic bir yalani yok ve durust. diger tarafta halak cok uzak, ama batinin gucunu arkasina almis bir piyon. yalanci ve guvenilmez. bakalim kim kazanacak.
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