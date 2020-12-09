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Aktüel ABD Yüksek Mahkemesi, Cumhuriyetçilerin Pennsylvania'daki seçim itirazını reddetti
Aktüel

ABD Yüksek Mahkemesi, Cumhuriyetçilerin Pennsylvania'daki seçim itirazını reddetti

Yeniakit Publisher
2020-12-09 01:14:24 -
ABD Yüksek Mahkemesi, Cumhuriyetçilerin Pennsylvania'daki seçim itirazını reddetti

WASHINGTON (AA) - ABD Yüksek Mahkemesi, Pennsylvania eyaletinin seçim sonuçlarının resmileşmesinin engellenmesine yönelik davasını reddetti.

ABD Yüksek Mahkemesi, Cumhuriyetçilerin seçimlerde kritik eyaletlerden Pennsylvania'da Joe Biden'ın zaferinin resmileştirilmesini engellemeye yönelik açtığı davayı değerlendirdi.

Mahkeme, Cumhuriyetçilerin itirazını reddederek, eyaletin 24 Kasım'da seçimleri Biden'ın kazandığına dair yaptığı tescili bir kez daha teyit etmiş oldu.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan 59. Başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre 306 delegeyle Biden kazanmış, Trump ise 232 delegede kalmıştı.

Seçimlerde hile olduğunu iddia eden Trump, sonuçları kabul etmediğini açıklamış ve hukuki yollara başvuracağını belirtmişti. Trump ekibinin birçok eyalette açtığı dava, reddedilmişti.





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