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ABD YPG'ye vermişti... Hepsi Suriye Milli Ordusu'na geçti!

ABD'nin terör örgütü PKK/YGP'ye verdiği ağır zırhlı askeri araçlar, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) eline geçti.

13 Ekim 2019 Pazar 08:58
ABD YPG'ye vermişti... Hepsi Suriye Milli Ordusu'na geçti!

Barış Pınarı Harekatı'nın dördüncü gününde ele geçirilen kritik bölge olan Rasulayn'da Amerikan yapımı zırhlı araçlar bulundu. TSK'nın harekatıyla Suriye'nin kuzeyinde köşeye sıkışan YPG, ABD'den aldığı mühimmat ve askeri araçları bırakıp bölgeyi terk ediyor.

Suriye Milli Ordusu, Resulayn'da YPG'yi uzaklaştırırken, bıraktıkları araçları da ele geçirdi. Bu araçlar arasında yaklaşık 1 milyon 300 bin Türk Lirası üretim maliyete sahip Amerikan malı zırhlı Humvee olması da dikkatlerden kaçmadı.

Söz konusu aracın özellikleri

M998 Yüksek Hareket Kabiliyetli Çok Amaçlı Vasıta (M998 High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle) askeri kullanım için üretilen 4 X 4 sınıfında AM General firması tarafından geliştirilmiş bir taşıttır. Bu taşıt daha önceden Amerikan Ordusu servisindeki M151 MUTT, M561 Gama Goat, M718A1 ve M792 model cankurtaranlar, CUCV ile diğer ülke ve ordular tarafından kullanılan hafif sınıf araçların yerine geçmiştir. Humvee daha sonra üretilecek sivil amaçlı Hummer ve SUV taşıtlarına ilham kaynağı olmuştur.

17 farklı tasarımı var

Amerikan Ordusu servisinde en az 17 farklı HMMWV tasarımı bulunmaktadır. HMMWV araçları kargo/birlik taşıma, otomatik silah platformu cankurtaran (dört adet sedyeli veya sekiz adet oturan yaralıya kadar), M220 TOW taşıyıcı, M119 obüs çekici, M-1097 Avenger Kaideye Monteli Stinger platformu, MRQ-12 doğrudan hava destek aracı, S250 barınak taşıyıcı ve diğer rollerde kullanılmaktadır. Araç normal şartlarda 76 santimetreye ya da baca aparatı ile 1.5 metreye kadar derin sulardan geçebilir.

Silahlandırılabiliyor

Aracın toplam ağırlığı diğer bir opsiyonel teçhizatı olan vinç ve tamamlayıcı zırhı ile 2700 kiloyu bulur. M1025 ve M1043/M1044 tasarımları MK19 bombaatar, M2 Browning makineli tüfek, M240G/B ve M249 makineli tüfekleri ile silahlandırılabilir. Yeni üretilen M1114 gelişmiş zırhlı HMMWV modeli de bu saydığımız silahlar ile donatılmaktadır. Bazı M1114 ve M1116 gelişmiş zırhlı M1117 zırhlı güvenlik araçlarında silah operatörünün silahı araç içerisinden kumanda etmesini sağlayan CROWS sistemi takılmıştır.

Aracın imalat maliyetinin ise yaklaşık 1 milyon 300 bin Türk Lirası (220 bin dolar) olduğu bildiriliyor.

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Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 08:58
  1. Ordu
  2. Barış Pınarı Harekatı
  3. Rasulayn
  4. Suriye Milli Ordusu

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