ABD yine tehdit etti! 'Birçok yaptırım daha yolda'

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ABD'nin İran'a uygulamaya başladığı yaptırımlara ek olarak daha fazla yaptırımın da yolda olduğunu duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın şahinliğiyle meşhur Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Fox Business Network'e, İran'a karşı yürürlüğe soktukları yaptırımlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Trump yönetiminin İran'a yaptırımların tümüyle geri döndüğünü duyurmasının ardından konuşan Bolton, ABD'den İran'a yönelik ilave yaptırımlar geleceğini söyledi, ama ayrıntıya girmedi.

"Dahası geliyor."

"Bunun bile ötesine geçen yaptırımlar yürürlüğe koyacağız" iddiasında bulunan Ulusal Güvenlik Danışmanı, "Eski Başkan Barack Obama'nın yönetiminde 2015'te varolan yaptırımlarla yetinecek değiliz" ifadesini kullanarak ekledi: Dahası geliyor.