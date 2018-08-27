‘ABD yatırımcıların psikolojisini bozmaya çalışıyor’

ABD’nin ekonomik saldırılarına tepki büyüyor. Saldırılara karşı gereken cevabın verildiğini, verileceğini dile getiren Dünya Erdemli Sanayici ve İş Adamları Derneği (DERSİAD) Genel Başkanı Mustafa Çınar, “ABD hem uluslararası yatırımcıların hem de ülkemize güvenen yerli ve yabancı yatırımcıların psikolojisini bozmaya çalışıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği gibi hep birlikte bu oyunu bozarak galip çıkacağız” dedi. Çınar, yatırımcıları ülkemize güvenmeye ve rahat olmaya davet etti.

KUR ARTIŞI SUNİ

Doların artışının suni olduğunu vurgulayan Çınar, “Ekonomik dengelerimizde vahim bir tablomuz yok. Dolayısıyla kur dalgalanmaları ekonomik veriler ile açıklanamıyor. Bu, ekonomistlerin hemfikir olduğu bir nokta. Pek çok ekonomist Türkiye’nin ekonomik verilerinin sağlıklı olması yanında kurdaki artışın spekülatif olduğunu ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

MİLLETİMİZE GÜVENİYORUZ

“Dernek olarak biz her zaman milli bir tavır aldık. Dolayısıyla Türkiye son zamanlarda dünya siyasetindeki yükselişi ve yeniden tam bağımsızlık sürecinde emin adımlar atmasının neticesi olarak bir takım engellemelere maruz bırakılıyor. Bunu hepimiz görüyoruz” diyen Çınar şunları kaydetti.

“Gezi olaylarından başlayarak Türkiye’nin hızının kesilmesi yönündeki tüm hamleler başarısız oldu. 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimlerinde de bu amaç güdüldü. Bu darbe girişimleri atlatıldığı gibi ABD’nin ekonomik saldırıları da savuşturulacak.”