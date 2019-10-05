ABD yalakası Prens Selman'dan kadın futbolu hamlesi Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere batılı ülkelerin güdümüne giren Suudi Arabistan'da kadın futbol ligi, Cidde kentinde başladı.

ABD kuklası Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın sözde ılım İslam çalışmaları kapsamında Suudi Arabistan'da kadın futbol ligi kuruldu. 6 kadın futbol kulübü katılıyor Ukaz gazetesinin haberine göre, Suudi Arabistan Kitlesel Spor Federasyonu çatısı altında düzenlenen lige, Cidde'den 6 kadın futbol kulübü katılıyor. 6 Aralık'a kadar devam edeceği belirtilen lig kapsamında karşılaşmaların, Cidde'nin El-Mercan semtindeki stadyumda oynanacağı kaydedildi.

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