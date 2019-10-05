ABD yalakası Prens Selman'dan kadın futbolu hamlesi
Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere batılı ülkelerin güdümüne giren Suudi Arabistan'da kadın futbol ligi, Cidde kentinde başladı.05 Ekim 2019 Cumartesi 10:55
ABD kuklası Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın sözde ılım İslam çalışmaları kapsamında Suudi Arabistan'da kadın futbol ligi kuruldu.
6 kadın futbol kulübü katılıyor
Ukaz gazetesinin haberine göre, Suudi Arabistan Kitlesel Spor Federasyonu çatısı altında düzenlenen lige, Cidde'den 6 kadın futbol kulübü katılıyor.
6 Aralık'a kadar devam edeceği belirtilen lig kapsamında karşılaşmaların, Cidde'nin El-Mercan semtindeki stadyumda oynanacağı kaydedildi.
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