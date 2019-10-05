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ABD yalakası Prens Selman'dan kadın futbolu hamlesi

Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere batılı ülkelerin güdümüne giren Suudi Arabistan'da kadın futbol ligi, Cidde kentinde başladı.

05 Ekim 2019 Cumartesi 10:55
ABD yalakası Prens Selman'dan kadın futbolu hamlesi

ABD kuklası Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın sözde ılım İslam çalışmaları kapsamında Suudi Arabistan'da  kadın futbol ligi kuruldu.

6 kadın futbol kulübü katılıyor

Ukaz gazetesinin haberine göre, Suudi Arabistan Kitlesel Spor Federasyonu çatısı altında düzenlenen lige, Cidde'den 6 kadın futbol kulübü katılıyor.

6 Aralık'a kadar devam edeceği belirtilen lig kapsamında karşılaşmaların, Cidde'nin El-Mercan semtindeki stadyumda oynanacağı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 10:55
  1. Prens Selman
  2. Muhammed bin Selman
  3. ABD
  4. Cidde

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