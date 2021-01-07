ABD vermeyince Türkiye kendisi yaptı... KARAOK'un menzili artırıldı

Sadece ülke içerisinde değil sınırın hemen ötesinde de terör unsurlarıyla mücadelesini devam ettiren Türkiye, sahada ihtiyaç duyduğu sistemleri birer birer hayata geçirmeye devam ediyor.

Daha önce menzilinin bin metre olduğu duyurulan KARAOK tanksavar füzesinin 2 bin 500 metre menzile ulaşabilmesi de sahadan gelen dönüşlerin bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Karaok menzilinin artmasının yanı sıra sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerle de dikkati çekiyor.

Tanksavar füzesi ailesinin yeni üyesi

Savunma Sanayii Araştırmacısı Fatih Mehmet Küçük, KARAOK’un Roketsan tarafından geliştirilen güdümlü tanksavar füzesi olduğunu belirterek, sistemin kısa menzilli, tek er tarafından kullanılabilen portatif bir yapısı bulunduğu bilgisini paylaştı.

KARAOK’un Roketsan tarafından geliştirilen ve geliştirmesi devam eden tanksavar füzelerinden sadece biri olduğuna işaret eden Küçük, ailenin diğer üyelerinin ise OMTAS, UMTAS, L-UMTAS ve TANOK mühimmatları olduğunu söyledi.

Bu mühimmatların ağırlıkları, güdüm prensipleri ve kullanıldığı platformlar ile birbirinden ayrıldığına dikkat çeken Küçük, KARAOK’un bu mühimmatlardan en büyük farkını çok daha hafif ve kompakt bir sistem olması üzerinden değerlendiriyor.

At-unut prensibiyle çalışıyor

Fatih Mehmet Küçük, halihazırda Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde Avrupa, ABD ve Rus menşeli çok sayıda tanksavar füzesi bulunduğunu hatırlatarak, “Bu füzeler SACLOS denilen görüş hattında yarı otomatik güdüm prensibi ile hedeflerine yönelmekte. Yani füzeyi fırlatan operatör füze hedefi vurana kadar nişangahını hedefin üstünde tutarak füzeyi (aydınlatmaya) yönetmeye devam ediyor. Roketsan tarafından geliştirilen üçüncü nesil füzeler; OMTAS, UMTAS, L-UMTAS ve KARAOK ise at-unut biçiminde hedeflerini imha edebiliyor. Yani kullanıcı personel hedefe ateş ettikten sonra yer değiştirebilir, hareket edebilir. Ayrıca OMTAS ve UMTAS mühimmatları atıldıktan sonra veri bağı ile hedef güncelleyebilecek donanımda” dedi.

ABD'den istedik ancak vermediler

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde KARAOK füzesinin birebir muadili bulunmadığının altını çizen Savunma Sanayii Araştırmacısı Küçük, şöyle devam etti:

“TSK envanterinde bulunan ERYX[Avrupa]dışındaki diğer yabancı mühimmatlar KORNET [Rus], TOW [ABD], MILAN [Avrupa], KONKURS [Rus]) menzilleri ve daha ağır olmaları ve kullanım biçimleri ile KARAOK füzesinden ayrışıyor.

ERYX füzesi ise hem KARAOK füzesinden daha kısa menzilli hem de güdüm prensibi açısından daha eski nesil bir füze.

Aslında KARAOK, Türk kamuoyunun bir dönem gündemini sıkça işgal eden FGM-148 Javelin füzelerinin yerli muadili olarak nitelendirilebilir. Türkiye’nin geçmişte satın almak istediği ancak onay alamadığı 2018’de ise FMS kanalı ile Türkiye adına ABD Ordusu tarafından firmalara üretim sözleşmesi verilen bir füze. Daha sonra herhangi bir teslimat bilgisi paylaşılmadı.

Bu füzeler kısa menzilde tek er tarafından taşınabilen at-unut prensibi sayesinde kolayca hedefe gönderilen füzeler olduğu için büyük önem arz ediyor. Örnek vermek gerekirse OMTAS füzesinin fırlatma sistemi ile birlikte ağırlığı 71 kilogram civarında. KARAOK füzesinin kendi ağırlığı 16 kilogramdan az.

Burada şunu belirtmek lazım, KARAOK’un fırlatma sisteminin bilgileri paylaşılmadı. Onunla birlikte 20-25 kg aralığında olması bekleyebiliriz… Dolayısıyla vasıta olmadan da kolayca taşınabilecek portatif ve tehlikeli bir füze sisteminden bahsediyoruz.”

Tankları "en yumuşak" yerlerinden vuracak

Peki KARAOK hedefi nasıl imha ediyor? Bu soruyu yönettiğimiz Fatih Mehmet Küçük, tank gibi ağır zırhlı unsurların en yumuşak olduğu noktalardan birinin aracın üst kısmı olduğu bilgisini paylaşıyor.

Küçük’ün anlattığına göre; KARAOK ve muadili füzeleri "top attack" denilen ve Roketsan tarafından ‘üstten vuruş’ olarak isimlendirilen vuruş modunda araca doğru yukarıdan aşağıya doğru dalış gerçekleştirerek saldırı düzenliyor. Bu sayede zırhın daha ince olduğu yerden hedef vurularak daha yüksek etki elde ediliyor.

Suriye'de önemli faydaları olacak

Araştırmacı Fatih Mehmet Küçük, KARAOK gibi füzelerin Suriye El-Bab’da yaşadığımız gibi sürpriz bombalı araç saldırılarında çok önemli bir koz olacağının altını çizerek, "Hatta çok süratli hareket eden ve zırhlandırılmış bombalı araçların en hızlı biçimde etkisiz hale getirebilecek sistem olarak nitelendirilebilir KARAOK... Keza ABD askerleri aynı amaçla Javelin füzelerini bu bölgede kullanıyor" bilgisini paylaştı.

Deniz kuvvetleri de kullanabilir

Söz konusu sistemin sadece Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından kullanılacağı beklentisinin doğru olmayabileceğine işaret eden Fatih Mehmet Küçük, hem Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci’nin açıklamaları hem de Roketsan’ın KARAOK ile ilgili bilgilendirmesini hatırlatıyor…

Küçük’e göre KARAOK füzelerinde Deniz Kuvvetleri ve amfibi harekat vurgusu dikkat çekiyor. Sistemin kolay taşınabilmesi ve tek er tarafından kullanılmasının büyük bir etken olduğunu yineleyen Küçük, bu nedenle KARAOK’un Deniz Kuvvetleri tarafından da aktif olarak kullanılmasını bekliyor.