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Aktüel ABD, Venezuela'da Guaido'yu tanımaya devam edecek
Aktüel

ABD, Venezuela'da Guaido'yu tanımaya devam edecek

Yeniakit Publisher
2020-12-07 20:46:11 -
ABD, Venezuela'da Guaido'yu tanımaya devam edecek

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun liderliğindeki ittifakın zafer ilan ettiği Ulusal Meclis seçimlerini kınadıklarını ve ülkenin "meşru lideri" olarak Juan Guaido'yu tanımaya devam edeceklerini açıkladı.

Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, Venezuela'da 6 Aralık'ta yapılan Ulusal Meclis seçimlerini "siyasi saçmalık" olarak nitelendirerek, "Dünyanın başka birçok demokrasisi gibi ABD de minimum güvenilirlik standartlarını karşılayamayan bu maskaralığı kınamaktadır." ifadesini kullandı.

Maduro'nun, "Birçok demokrasi dışı taktik" ile seçimlere hile karıştırdığını öne süren Pompeo, birçok ülkenin yanı sıra, Avrupa Birliği, Amerikan Devletleri Örgütü (OAS), Lima Grubu gibi birçok uluslararası kuruluşun da bu seçimlerin sonucunu reddettiğini anımsattı.

Pompeo, "Bu saçmalık (seçimler), Venezuela halkının gerçek temsilcisi olan yegane demokratik kurumunu yok ederek, Maduro'ya boyun eğen, kukla ve suç ortağı Ulusal Meclis kurma çabasından başka bir şey değildir." yorumunda bulundu.

Maduro yönetiminin "özgür ve adil bir seçim yapmaktan uzak bir rejim" olduğunu savunan Pompeo, "ABD, Geçici Devlet Başkanı Juan Guaido'yu ve meşru Ulusal Meclisi tanımaya devam edecektir. Uluslararası toplum, 2018 seçimlerinde hile yaparak gayrimeşru bir şekilde ülkenin başında olan Maduro'nun ikinci bir seçimi çalmasına izin vermemelidir. Demokrasi yemini etmiş tüm ülkeleri, 6 Aralık seçimlerini kınamaya ve meşru Ulusal Meclis ile Guaido'yu desteklemeye davet ediyoruz." çağrısında bulundu.


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