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'ABD ve Türkiye arasında yapılan önemli ilerlemelerden memnuniyet duydum'

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD ile Türkiye arasında "Müşterek Harekat Merkezi" kurulması konusunda mutabakata varılmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 08:53
'ABD ve Türkiye arasında yapılan önemli ilerlemelerden memnuniyet duydum'

Bakan Pompeo, Suriye'nin kuzeydoğusunda kurulması planlanan güvenli bölgeye yönelik görüşmelere ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Suriye'nin kuzeydoğusunda ortak güvenlik endişelerimizi ele alan ve sürdürülebilir güvenlik mekanizması kurulması için ABD ve Türkiye arasında yapılan önemli ilerlemelerden memnuniyet duydum. Güvenli bölgenin kurulması, barış ve güvenliğin sağlanması açısından önemli bir adım."

Türkiye'de "Müşterek Harekat Merkezi" konusunda mutabakat sağlanmıştı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin kuzeyinde ABD ile koordineli şekilde tesis edilmesi planlanan güvenli bölgeye yönelik, ABD askeri yetkilileriyle Milli Savunma Bakanlığında 5-7 Ağustos'ta görüşmeler gerçekleştirilmişti.

Görüşmelerde, Türkiye'nin güvenlik endişelerini giderecek ilk aşamada alınacak tedbirlerin bir an önce uygulanması, bu çerçevede güvenli bölge tesisinin ABD ile koordine ve yönetimi için Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezi'nin en kısa zamanda kurulması konusunda mutabakat sağlanmıştı.

Türk ve ABD'li askeri yetkililerce, güvenli bölgenin bir barış koridoru olması ve yerinden edilmiş Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri için her türlü ilave tedbirin alınması konusunda da anlaşmaya varılmıştı.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 08:53
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