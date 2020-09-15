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Dünya ABD ve Rusya arasındaki gerginlik havaya sıçradı
Dünya

ABD ve Rusya arasındaki gerginlik havaya sıçradı

Karadeniz’de ABD’ye ait B-52 bombardıman uçağı Rus hava sahasına yaklaşınca Rus savaş uçakları tarafından engellendi.

Yeniakit Publisher
2020-09-15 01:08:00 -

Rusya’nın Karadeniz kıyısında bulunan Soçi kentinde Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında saat 14.00'teki görüşmeyi tüm dünya izlerken, Karadeniz'de ABD’ye ait B-52 tipi stratejik bombardıman uçağı öğleden sonra Rus radar sistemleri tarafından tespit edilince 2 adet Su-27 ve 2 adet Su-30 tipi savaş uçağı kalkış yaptı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım açıklarında ABD’ye ait 3 adet B-52 tipi stratejik bombardıman uçağının tespit edildiğini ve ABD uçaklarının Rus savaş uçakları tarafından Rusya sınırlarından uzaklaştırıldığını duyurdu.

Rusya'dan yapılan açıklamada, yabancı uçakların Türkiye hava savasına ardından da Romanya'ya doğru yöneldiği bildirildi.

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