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ABD ve İsrail ortaklığıyla skandal kurs: Amaç İslam'ı ifsat etmek!

ABD ortaklığı ile terör devleti İsrail'in İslam'ı ifsat etmeye yönelik skandal bir kurs verdiği ortaya çıktı.

15 Mart 2019 Cuma 01:36
ABD ve İsrail ortaklığıyla skandal kurs: Amaç İslam'ı ifsat etmek!

 yeniakit.com.tr 

Terör devleti İsrail, İslam düşmanlığını her alanda sergiliyor ve dünyada İslam'ı çarpıtmaya yönelik adımlar atıyor. Tel Aviv Üniversitesi ve edX ortaklığıyla düzenlenen kursta skandal bilgilerin yer aldığı ortaya çıktı.

"Arab-Islamic History: From Tribes to Empires” (Arap-İslam Tarihi: Kabilelerden İmparatorluklara) adıyla verilen kursta Müslümanların kıblesi Kabe'yi yok sayarak "Müslümanların ibadet ederken döndükleri taraf: Mekke ya da Medine" tanımlamasında bulunması manidar karşılanırken skandala tepki gelmesine rağmen hiçbir düzeltmeye gidilmedi. Skandal kursu yayınlayan ABD'li platform edX ise sorumluluk almadığını açıklayarak terör devleti İsrail'in safını seçti. 

Amaç İslam'ı ifsat etmek

İslam'da Medine’ye doğru namaz kılma diye bir durum kesinlikle söz konusu olmazken, bu kadar açıkça bilinen bir bilgiyi çarpıtarak 'Kabe' yerine “Mekke ya da Medine'ye yönelme” olarak tanımlanması, terör devleti İsrail’in bilinçaltına yönelik gizli oyunların harekete geçirilmesi ve İslam'ı ifsat etme çabası olarak değerlendirildi.

"Mekke" ya da "Medine" kastedilerek Müslümanların haşa Allah’a değil Hz. Muhammed (sav)’e doğru ibadet ettikleri ve İslam’ın da Hıristiyanlık gibi peygambere tapılan bir din olarak yansıtılmaya çalışıldığı belirlenirken kendilerince Yahudiliğin, İslam ve Hristiyanlıktan üstün olduğuna kılıf aradıkları yönünde yorumlandı.

Öğrencilerin tepkisine rağmen yanlış bilgi düzeltilmedi

Yanlış açıklamaları fark eden Müslüman öğrencilerin itirazlarına rağmen Tel Aviv Üniversitesi ve kursu veren Profesör Miri Shefer-Mossensohn’den hiçbir cevap alınamadı ve hiçbir düzeltme yapılmadı. Kursun yayınlandığı platform olan edX ise kursun içeriğinden dolayı sorumluluk kabul etmediğini açıkladı.

Platformun 14 milyon kullanıcısı var

MIT ve Harvard üniversiteleri tarafından 2012 yılında kurulmuş olan edX, hızla yayılmış ve 2017 yılı itibariyle dünyanın her tarafından 14 milyon kullanıcıya ulaşmıştır. Bu kadar büyük bir platformda İslamın bu şekilde açıklanması ve yayılması kabul edilemez ve utanç verici bir ayıptır.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 01:36
  1. Tel Aviv Üniversitesi
  2. Miri Shefer-Mossensohn
  3. edX
  4. Terör devleti İsrail
  5. İslam
  6. Kabe
  7. Mekke
  8. Medine

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