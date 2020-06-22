ABD ve Fransa terör devleti kurmak için harekete geçti... Türkiye nasıl bir yol izleyecek?

Türkiye'nin Pençe-Kaplan Operasyonu'nu yürüttüğü günlerde, güney sınırlarımızda çok önemli bir gelişme daha yaşandı. Türkiye'nin güneyinde terör devleti oluşturmak isteyen ABD ve Fransa, Kürt gruplarla terör örgütleri arasında anlaşma imzalanmasını sağladı. Barzani yönetimi de bu anlaşmaya destek verdi.

Bu anlaşma, terör örgütlerine operasyonlar devam ederken, bölgedeki bazı güçlerin Türkiye'ye karşı çektiği rest olarak yorumlandı. Yeni Birlik Gazetesi Faruk Aktaş, geçtiğimiz günkü yazısında anlaşmaya ilişkin çarpıcı detaylar vererek, önümüzdeki süreçte ne olacağına ilişkin de kritik değerlendirmeler yaptı.

Aktaş, anlaşmanın bölgede sebep olacağı sonuçlara ve Türkiye-Rusya-ABD arasındaki denklemin oluşturabileceği tablolara ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Faruk Aktaş'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Barzanilerin sonu olacak"

Barzanilerin ABD zorlamasıyla bu işe girdiklerini düşünüyorum. Yalnız ABD zorlamasıyla da olsa özellikle Çavuşoğlu’nun iki gün önceki açıklamalarının doğrudan kendilerini hedef aldığını biliyorlardır. Yani PKK’yla iş birliği yapan herkesi aynı kategoride değerlendirecekleri yönündeki uyarıları aldıklarını düşünüyorum. Barzanilerin yönleri belli değil, ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bir yandan PKK’dan kurtulmak istiyorlar bir yandan da ABD’nin PKK ile iş birliği yapma zorlamaları karşısında direnemiyorlar. Bu böyle devam ederse büyük ihtimalle Ankara, Bağdat’la çok daha güçlü ilişkiler üzerine Irak politikasını götürür, ki bu da giderek Barzanilerin sonu olacaktır.

"PKK HDP'yi daha agresif şekilde kullanmaya devam edecektir"

Türkiye uzun süredir PKK’ya ağır darbeler indiriyor. Ve PKK 15 Haziran’da çıkış hamlesi planlamıştı kendisi açısından. HDP’nin bu yürüyüşünü de o hamlenin bir parçası olarak tasarlamışlardı. Aynı şekilde Türkiye’de çok gündeme gelmiyor ama hemen hemen her gün birçok Avrupa ülkesinde gösteriler düzenliyorlar aynı minvalde. Ancak Türkiye burada inisiyatifi onlara bırakmadı ve çok sert bir şekilde üstlerine indi.

Düşündüklerinden çok daha ağır darbelerle karşılaştılar bu operasyonlarda. Bundan sonra hedef onların en önemli güçleri şüphesiz HDP. PKK yok olmamak için HDP’yi burada daha agresif şekilde kullanmaya devam edecektir diye düşünüyorum. Dikkat ederseniz bu yürüyüşlerde dilleri giderek daha keskinleşti, daha sertleştiler. PKK yok olmamak için HDP’yi daha güçlü şekilde kullanmak isteyecektir Türkiye’de.

"Rusya koz olarak kullanmak için bekliyor"

Durumu en belirsiz olan aslında Rusya. Dikkat edilirse şu ana kadar operasyonlar konusunda tek kelime etmedi. PKK, ABD’nin operasyonlar karşısında kendisini yalnız bıraktığı serzenişinde bulunuyor. Çok büyük ihtimaldir ki, Afrin operasyonu döneminde de aynısı olmuştu; Rusya PKK’nın ABD’den umduğu desteği bulamayıp kendisine gelmesini istiyor. Bir yandan da bunu Türkiye’ye karşı hem Suriye hem Libya konusunda koz olarak kullanmak istiyor. Rusya’yı PKK konusunda ABD’den çok ben sana yararım diyerek açık kapı bırakmak istiyor. Ve onu da Suriye ve Libya konusundaki hesaplarıyla ilgili Türkiye’ye karşı koz kullanmak amacıyla istiyor.

"Türkiye PKK'ya kalıcı darbeler vuracak"

Bu operasyonlar bugüne kadarki operasyonlardan çok farklı. Hem kapsamı hem boyutu, genişliği bir yana aynı zamanda orada PKK’nın var olduğu bölgelerde Türkiye üsler kurarak orada PKK’ya artık kalıcı darbeleri indirme hesabında. Türkiye koronavirüs sonrası süreçte ve Libya’da elde ettiği başarılar sonrası çok güçlü bir hava almış durumda. Dikkat edilirse dünyadan, bazı Arap ülkelerini bir yana bırakırsak operasyona karşı sesini yükselten tek ülke yok. Bu Türkiye’nin gücünden çekinmeyle alakalı bir durum.

Türkiye burada özellikle Bağdat-Erbil ayağını doğru götürürse, ki aynı zamanda her ne kadar ABD PKK’ya destek veriyorsa da bunun ABD’nin tüm birimlerinin ortak politikası olmadığını bilmek lazım. Türkiye bunu yaparken de Washington’la ilişkileri biraz daha iyileştirebilirse, ki bunun emareleri görülüyor, PKK hızla yok olma süreci olmasa da çok ciddi gerilemelere gireceği bir dönemin içine gireceğini düşünüyorum.

Haber7