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Gündem ABD ve Fransa anlaşma sağladı
Gündem

ABD ve Fransa anlaşma sağladı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) bir araya gelerek ABD-Fransa Özel Harekat Alanında İş Birliğini Artıma Yol Haritası'nı imzaladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-10 07:15:00 -
ABD ve Fransa anlaşma sağladı

Görüşme sonrasında Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, "Savunma Bakanı Lloyd Austin, hükümetlerimiz ve ordularımız arasındaki derin iş birliğini yinelemek üzere bugün Pentagon'da Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile bir araya geldi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, görüşmede Orta Doğu ve Afrika'da iki ülke arasındaki iş birliğinin de ele alındığı belirtilerek "Bakan Austin, Ulusal Savunma Stratejisi de dahil olmak üzere, gözden geçirilen stratejik konularda Fransa ve diğer NATO müttefikleri ile istişarelere devam etmeyi taahhüt etti." ifadesi kullanıldı.

Bakan Parly'in ABD Başkanı Joe Biden'ın katıldığı son NATO zirvelerine dikkat çekerek, ABD'nin NATO müttefikleri ve AB ortaklarıyla yeniden canlanan angajmanı için takdirlerini ilettiği kaydedilen açıklamada, "Bakan Austin ve Bakan Parly, görüşmelerini ABD-Fransa Özel Harekat Alanında İş Birliğini Artırma Yol Haritası'nın imza töreniyle sonlandırdığı ifade edildi.

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