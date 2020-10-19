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Aktüel ABD ve BAE "Stratejik Diyalog Çalışması" altında kapsamlı iş birliği başlatıyor
Aktüel

ABD ve BAE "Stratejik Diyalog Çalışması" altında kapsamlı iş birliği başlatıyor

Söz konusu çalışma, 8 alanda iş birliğini kapsıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-19 20:18:26 -
ABD ve BAE "Stratejik Diyalog Çalışması" altında kapsamlı iş birliği başlatıyor

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Stratejik Diyalog Çalışması" kapsamında, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile bir araya gelecek.

ABD Dışişleri Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, Pompeo ve Al Nahyan'ın salı günü bir süredir planlanan ABD-BAE Stratejik Diyaloğu'nun sanal lansmanında buluşacağı belirtildi.

Görüşmelerde, Mike Pompeo'ya ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un eşlik edeceği kaydedilirken, Al Nahyan'ın yanında ise BAE'li bazı üst düzey yetkilinin bulunacağı bildirildi.

İkilinin, ABD ve BAE arasında başlatılacak "Stratejik Diyalog Çalışması"nın açılışını yapacağı belirtilen açıklamada, söz konusu çalışmanın siyasi ortaklık, güvenlik iş birliği, kanun yaptırımı ve sınır güvenliği, istihbarat ve terörle mücadele, insan hakları, ekonomik, enerji ve ticari ortaklık, kültürel ve akademik değişimler ve uzay çalışmalarından oluşan 8 alanda iş birliğini kapsadığı kaydedildi.

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