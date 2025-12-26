ABD vatandaşlarına ülkeye giriş yasağı getirdiler
Nijer, ABD vatandaşlarının topraklarına girişini süresiz olarak yasakladı
Nijer, misilleme olarak ABD vatandaşlarına vize verilmesini tamamen yasakladı.
Nijer haber ajansı ANP'nin diplomatik bir kaynağa dayandırarak verdiği habere göre, bu yasak, Vaşington'un Nijer'i vatandaşlarının Amerika Birleşik Devletleri'ne girişinin yasaklanacağı ülkeler listesine ekleme kararına karşılık olarak geldi.
Aralık ayında Beyaz Saray, giriş yasağı uygulanan ülkeler listesine Burkina Faso, Mali, Nijer, Güney Sudan, Suriye, Laos ve Sierra Leone'yi ekleyerek listeyi genişletmişti.