  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya ABD vatandaşlarına ülkeye giriş yasağı getirdiler
Dünya

ABD vatandaşlarına ülkeye giriş yasağı getirdiler

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
ABD vatandaşlarına ülkeye giriş yasağı getirdiler

Nijer, ABD vatandaşlarının topraklarına girişini süresiz olarak yasakladı

Nijer, ABD vatandaşlarının topraklarına girişini süresiz olarak yasakladı

Nijer, misilleme olarak ABD vatandaşlarına vize verilmesini tamamen yasakladı.
Nijer haber ajansı ANP'nin diplomatik bir kaynağa dayandırarak verdiği habere göre, bu yasak, Vaşington'un Nijer'i vatandaşlarının Amerika Birleşik Devletleri'ne girişinin yasaklanacağı ülkeler listesine ekleme kararına karşılık olarak geldi.

Aralık ayında Beyaz Saray, giriş yasağı uygulanan ülkeler listesine Burkina Faso, Mali, Nijer, Güney Sudan, Suriye, Laos ve Sierra Leone'yi ekleyerek listeyi genişletmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23