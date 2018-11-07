ABD uyardı! Facebook'tan Rusya'ya şok

Facebook, Rusya’nın desteklediği iddiasıyla 100’den fazla Facebook ve Instagram hesabını engelledi.

Sosyal medya devi Facebook, Rusya’nın sosyal ağlar üzerinden 2016 ABD Başkanlık seçimlerini manipule etmesine bu sefer kayıtsız kalmıyor. Sosyal ağın, ABD’de yapılacak seçimlerde olası oyunlara karşı gardını aldığını dün sizlerle paylaşmıştık. Buna göre şirket, bir kaç gün içinde onlarca şüpheli Facebook ve Instagram hesabını engelledi.

Şirket, şüpheli hesapları ortadan kaldırırken, Facebook’un Siber Güvenlik Politikası Başkanı Nathaniel Gleicher de konuya yönelik TechCrunch‘a bazı açıklamalar yaptı. Gleicher, Rusya merkezli İnternet Araştırma Ajansı (IRA) ile bağlantılılarının olduğunu düşündükleri 100’den fazla Facebook ve Instagram hesabını kapattıklarını söyledi.

'Tehdit unsuru'

Öte yandan konuya yönelik bir açıklamada Federal Soruşturma Bürosu’ndan (FBI) geldi. Yapılan açıklamada, ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), ve ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) da olmak üzere tüm devlet kurumları ve özel sektör paydaşlarının seçimleri korumak için çabaladıkları belirtildi.



Açıklamada şu sözlere yer verildi:



ABD, Rusya, Çin, İran veya diğer ülkelerden gelen seçimlerimize yönelik yabancı müdahaleyi tolere etmeyecektir. 19 Ekim 2018 tarihinde yapılan ortak bildiride de belirtildiği üzere, bu tür eylemler demokrasimiz için bir tehdit unsurudur. Bu müdahalenin belirlenmesi ve önlenmesi en öncelikli konulardan biridir.



Konuyu oldukça ciddiye alan ABD hükümeti, her türlü dış manipulasyona karşı önlem alabilmek için 2 yıldır çalışıyor. Öte yandan geçtiğimiz Eylül’de ABD Başkanı Donald Trump da, seçim süreçlerini zayıflatmaya çalışanları cezalandırmak için bir yürütme emrine imza attı. Bu sayede, 2016 yılında yaşanan talihsiz olayların önüne geçilmek için sıkı önlemler de alınmış oldu.



Facebook, Ekim 2017’de Rus hükümetiyle bağlantılı bir grubun platformda 100 bin dolarlık reklam yayınladığını ve bölücü mesajlar yaydığını ortaya çıkartmıştı.