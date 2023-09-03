ABD, Türkmen ve Arapları göçe zorluyor

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Suriye Demokratik Türkmen Hareketi Başkanı Abdulkerim Aga, Akit’e yaptığı özel değerlendirmede, son günlerde Suriye’de Fırat’ın doğusundaki Deyrizor bölgesinde Arap aşiretlerin PKK/PYD’ye karşı başlattığı hareketin çok dikkatli izlenmesi gerektiğini söyledi.

Amaçları terör devleti

PKK ve bölgedeki Kürtleri kullanarak Türkmen ve Arap nüfusu tasfiye etmeyi planlayan ABD ve küresel çetenin Deyrizor’daki olayları yeni bir göç hareketi için fırsata dönüştürebileceğini uyarısında bulunan Aga, şunları dile getirdi: “Tıpkı Irak’ı böldükleri gibi Suriye’yi de bölerek terör devleti kurmaya çalışıyorlar. Kürtlerin tüm Suriye’deki oranı yüzde 4’ü geçmiyor. Fakat küresel güçler onları hep fazla gibi gösteriyor. Fırat’ın doğusunda da Kürtlerin nüfusu yüzde 5’i geçmez.

Petrolü pay ediyorlar

Amerikan silahlarıyla donatılmış PKK/PYD eliyle bölgeyi terörize edip Türkmen ve Araplardan kurtulmak istiyorlar. Bölgedeki petrolü de terör örgütleri ve ABD birlikte çalıp operasyonlarına kaynak sağlıyorlar. Arap ve Türkmenlere ya açlıkla ya silahla ölmek, ya da göç etmek dışında seçenek bırakmıyorlar. Türkiye yakından izlemeli. Böyle oldubittilere izin vermemeli. Türkiye ile sözde müttefik olan ABD, müttefikliğe ve devlet olmanın gereklerine hiç yakışmayan bir şekilde PKK, PYD, DAEŞ gibi çok sayıda terör örgütü kurdurup bölgeyi terörize ederek nüfus yapısını değiştirmeye çalışıyor.

Tek umut Türkiye

Bütün amaçları Irak’tan başlayıp Suriye’nin kuzeyinden denize çıkışı olan bir terör devleti kurmak. Arap aşiretleri de bu insanlık dışı mezalime karşı ayaklandılar. Bütün bölgedeki mazlumların tek umudu Türkiye. Bunu bildikleri için FETÖ’yü kullanarak 15 Temmuz 2016 tarihinde darbe yapmaya çalıştılar. Bölgedeki katliamın önüne Türkiye gibi güçlü ve bölge halklarının umudu olan bir ülke geçebilir.”

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