0553 313 94 23

ABD, terör örgütü YPG ile devriye attı!

Terör örgütü YPG/PKK’nın işgalindeki Rakka’nın Tel Abyad ilçesinde ABD bayraklı personel taşıyıcı 7 zırhlı araçtan oluşan konvoy devriye gezdi.

06 Ekim 2019 Pazar 22:33
ABD, terör örgütü YPG ile devriye attı!

Sözde müttefikimiz ABD, Fırat'ın doğusunda yaşanan gelişmeler için Türkiye'nin yanındaymış gibi davransa da aksini yapmaya devam ediyor...

ABD Başkanı Donald Trump’ın, geçen yıl Suriye’deki askerlerini çekmek istediğini açıklamasına rağmen Washington ülkedeki askeri varlığını sürdürüyor.

YPG ile ortak devriye

Türkiye'yi güvenli bölge inşası için oyalayan ABD, PKK işgalindeki Tel Abyad'da ortak devriye görevi gerçekleştirdi.

Gece geç saatlerde terör örgütü YPG/PKK, zorla silah altına aldığı bir grup Arap kökenli savaşçıyı işgal altında tuttuğu Fırat’ın doğusundaki sınıra yakın Tel Abyad ve Ras’ül Ayn bölgelerine yerleştirmişti.

Diğer yandan YPG/PKK, Tel Abyad ve Ras’ül Ayn bölgelerine iki askeri araç konvoyuyla içinde keskin nişancılar ve el yapımı patlayıcı ekiplerinden (EYP) oluşan destek gücü sevk etmişti.

ABD askerleriyle ortak protesto

Resulayn batısındaki Tel Erkam köyünde PKK'lı teröristler ve yandaşları, ABD askerleri ile birlikte TSK'nın olası operasyonunu protesto etti.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 22:33
  1. terör örgütü YPG/PKK
  2. Tel Abyad
  3. Ras’ül Ayn
  4. ABD
  5. ABD Başkanı Donald Trump
  6. TSK

YORUM YAZ

  • Çevreci GreenpaceÇevreci Greenpace26 dk önce
    Pislikler devriye attı desek daha iyi olur. Suriyenin kuzeyinde Terör çöpü istemiyoruz.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Temizlik yaparken korkunç manzarayla karışlaştı
  1. Temizlik yaparken korkunç manzarayla..
  2. Yahya Kutluoğlu'nun eşi vefat etti
  3. Barcelona'dan Dorukhan'a mesaj!
  4. Tokat Milletvekili Özlem Zengin'in..
  5. Cammu Keşmir protestosuna engel
  6. Başakşehir'den kritik galibiyet
  7. Abdullah Avcı: Yalnız hissetmiyorum
  8. CHP'den ABD’ye tweet tepkisi
  9. Sumudica: 10 kişi kalmasaydık sonuç..
  10. Rıdvan Dilmen'e UEFA'da önemli görev
  11. Erdoğan-Trump ile görüştü
  12. Migren için bitkisel çözüm! Migren..
  13. CHP'li belediyeden skandal! Türk..
  14. Karaman: Bizim açımızdan sevindirici..
  15. Terör örgütü YPG/PKK'yı Türkiye..
  16. Erdoğan'dan kritik Trump görüşmesi
  17. Fikret Orman'dan tepki! "Ben gidince..."
  18. Buruk: Avrupa maçı sonrası..
  19. ABD, terör örgütü YPG ile devriye attı!
  20. Migren ağrısı için dua! Baş ağrısından..
  21. CHP'li belediye Türk bayrağı ve T.C..
  22. Tüyler ürperten cinayet itirafı
  23. Hatay'da minibüs devrildi: 10 yaralı
  24. Dorukhan'ı ziyaret eden Burak'tan..
  25. Kral Selman'dan darbeci Sisi'ye..
  26. Trabzonspor, 90'da zafere koştu
  27. İYİ Parti'den İBB'ye tabela tepkisi!
  28. TFF 1. Lig'de toplu sonuçlar! İşte,..
  29. Süper Lig ekibinde deprem! Kulüp..
  30. Konya’da düğün dönüşü kaza: 1 ölü, 1..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğalgaz ve petrol müjdesi! 'Üretime başladık'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğalgaz ve petrol müjdesi! 'Üretime başladık'
İmamoğlu'ndan skandal hamle! Duraklara Çince tabela asıldı... Vatandaş isyan etti
İmamoğlu'ndan skandal hamle! Duraklara Çince tabela asıldı... Vatandaş isyan etti
Bahçeli'nin rahatsızlığını fırsat bildi! Sebahattin Önkibar fena sıktı
Bahçeli'nin rahatsızlığını fırsat bildi! Sebahattin Önkibar fena sıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Türkiye'de üreteceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Türkiye'de üreteceğiz
Erdoğan'la ilgili gelen notu görünce konuşmasını yarıda kesmişti! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
Erdoğan'la ilgili gelen notu görünce konuşmasını yarıda kesmişti! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

Günün Karikatürü

5 Ekim 2019
Muhalifler ilk kez tek çatı altında toplandı
Muhalifler ilk kez tek çatı altında toplandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 50+1 tartışmalarına son noktayı koydu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 50+1 tartışmalarına son noktayı koydu