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ABD, terör örgütü SDG'yi tehdit etti! "Bütün yardımları keseriz"

ABD'nin Irak ve Suriye'de terör örgütü DAEŞ karşıtı koalisyonunun komutanı LaCamera, terör örgütü YPG/PKK'nın uzantısı SDG'nin Rusya veya Esed rejimi ile anlaşması durumunda yardımlarını keseceklerini açıkladı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 13:05
ABD, terör örgütü SDG'yi tehdit etti! "Bütün yardımları keseriz"

Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak ve Suriye'de terör örgütü DAEŞ karşıtı koalisyonunun komutanları arasında yer alan Orgeneral Paul LaCamera, terör örgütü YPG/PKK'nın uzantısı SDG'ye verdikleri desteğe ilişkin yaptığı açıklamada, "SDG, Rusya veya Esed rejimi ile ortak olursa, ABD'nin gönderdiği yardımlar kesilecek." dedi.

"Ortaklarımız oldukları sürece!"

"Ortaklarımız oldukları sürece yardımlarımız SDG'ye devam edecek" diyen komutan LaCamera, Esed rejimi ile devam eden görüşmeler hakkında ise, "Bizim ilişkimizin olmadığı bir rejimle görüşüyorlar. Ortak olmaları durumunda yardımımız devam etmeyecek." ifadelerine yer verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den "hızlı ve tam" bir çekilme kararı almasının ardından terör örgütü YPG/PKK'nın uzantısı SDG, Rusya ve Esed rejimi ile görüşmelere başlamıştı.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 13:05
  1. ABD
  2. Suriye
  3. Rusya
  4. Esed rejimi
  5. ABD'li komutan Paul LaCamera
  6. SDG
  7. YPG

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