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ABD tarihinin en vahşi seri katili! 93 kadını boğarak öldürdü

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI, 35 yıl içinde 90'dan fazla kadını boğarak öldürdüğünü söyleyen Samuel Little adlı mahkumun iddialarını teyit ederek bu kişinin ABD tarihinin en büyük seri katili olduğunu açıkladı.

08 Ekim 2019 Salı 11:05
ABD tarihinin en vahşi seri katili! 93 kadını boğarak öldürdü

2012'den beri California'da hapiste olan 79 yaşındaki Little, geçen yıl 1970-2005 yılları arasında farklı eyaletlerde 93 kişiyi öldürdüğünü iddia etmişti.

FBI'ın Pazar günkü açıklamasında federal uzmanların Samuel Little'ın tüm itiraflarının doğru olduğuna inandığı ve şimdiye kadar 50 cinayetin Little tarafından işlendiğini teyit edildiği belirtildi.

Daha önce Little'ın öldürdüğü kişilerin çoğunun aşırı dozda uyuşturucu, kaza ya da belirlenemeyen nedenlerden öldüğü açıklanmış, bazı cesetler bulunamamıştı.

FBI, Samuel Little'ın öldürdüğü kadınlara ait çizimlerini yayımlamıştı...

Hapishanede öldürdüğü kadınların resmini çizdi

FBI, öldürülen 30 kişinin Little tarafından hapishanede çizilen renkli resimlerini de yayımladı. Bu kişilerin çoğu siyah kadınlardan oluşuyor.

FBI'ın videoya kaydettiği sorguda, Little 1993'te boğarak öldürdüğü bir kadının cesedini tenha bir yolda nasıl yokuş aşağı yuvarlayarak attığını anlatıyor, "Sonra tali bir yolda bir ses duydum, ceset hâlâ yuvarlanıyordu" diyor.

Little, bir başka videoda da New Orleans'ta öldürdüğü bir başka kadın için de gülümseyerek "Güzel bir kadındı, açık tenliydi. Uzun boyluydu. Güzel hatları vardı" diye konuşuyor.

Ülke genelinde şimdi, Little'ın itirafları temel alınarak şimdiye kadar çözülemeyen onlarca cinayetle ilgili ipuçları karşılaştırılıyor.

19 eyalette cinayet

2012'de tutuklanan Little, 1987'de işlenen bir cinayetle bağlantılı olarak iki yıl sonra müebbet hapis cezasına çarptırılmış, zaman içinde sorgularında cinayetleri itiraf etmeye başlamıştı.

Toplam 19 eyalette cinayet işlediği belirtilen Little, ilk kez 1961'de bir mobilya mağazasını soymak suçundan hapse girmiş ve üç yıl sonra salıverilmişti. Little 1964-75 yılları arasında 11 eyalette hırsızlık, tecavüz girişimi, dolandırıcılık ve kamu görevlilerine saldırı gibi suçlardan 26 kez gözaltına alındı.

1982 ve 1984'te iki farklı cinayet suçlamasından aklanan Little, daha sonra arabasında bir kadını boğmaya çalışmaktan iki-buçuk hapis yatmış, sonrasında serbest kalmıştı.

BBC TÜRKÇE

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 11:05
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  • OsmanlıOsmanlı31 dk önce
    sözde cumhuriyetin kurucusu dahil örnek alıonan medeni çağdaş ileri avrupa ve amerika. bunlar gibi olun diyen ilerici çağdaş laik putperest zihniyet. az kaldı onlardan farkımız da olmayacak nerdeyse. şu milli eğitimin adınıda değiştirin yerine putperest eğitim sistemi yazın.

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