ABD, Suud’u ele geçiriyor!

Suriye’de umduğunu bulamayan ve hesapları bozulan Amerika, Ortadoğu’daki kuklası Suudi Arabistan üzerinden kirli planlarını uygulamayı sürdürecek. Pentagon, Suudi Arabistan’a yeni bir güç konuşlandıracağını ve bu konuşlandırmada savaş filosu ile hava savunma personeli bulunacağını duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), “İran tehdidine” işaret ederek, Suudi Arabistan’a yeni hava unsurları, Patriot bataryaları ve bir Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) Sistemi göndereceğini açıkladı. Pentagon sözcüsü Jonathan Hoffman tarafından yapılan yazılı açıklamada, “bölgesel risklere” ve “İran tehdidine” dikkat çekildi.

Patriot ve THAAD hamlesi!

Hoffman, açıklamasında, “Bakan Esper, Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) talebi üzerine Suudi Arabistan’a 2 savaş uçağı filosu, 2 Patriot füze bataryası, 1 hava seferi filosu, 1 Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) Sistemi gönderilmesine onay verdi” ifadelerini kullandı.

Esper’in Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ı bilgilendirdiğini ifade eden Hoffman, “Ayrıca 3 bin asker gönderiyor” dedi.

ABD’nin bölgede toplam 14 bin askerinin olduğu ifade ediliyor.