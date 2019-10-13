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ABD, Suud’u ele geçiriyor!

Washington, İran bahanesiyle Ortadoğu’daki kuklası Suudi Arabistan’a iyice yerleşiyor. Suud’a geçen ay 500 asker gönderen ABD, şimdi de 3 bin asker ile Patriot ve THAAD füzeleri sevk ediyor.

13 Ekim 2019 Pazar 11:45
ABD, Suud’u ele geçiriyor!

Suriye’de umduğunu bulamayan ve hesapları bozulan Amerika, Ortadoğu’daki kuklası Suudi Arabistan üzerinden kirli planlarını uygulamayı sürdürecek. Pentagon, Suudi Arabistan’a yeni bir güç konuşlandıracağını ve bu konuşlandırmada savaş filosu ile hava savunma personeli bulunacağını duyurdu. 

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), “İran tehdidine” işaret ederek, Suudi Arabistan’a yeni hava unsurları, Patriot bataryaları ve bir Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) Sistemi göndereceğini açıkladı. Pentagon sözcüsü Jonathan Hoffman tarafından yapılan yazılı açıklamada, “bölgesel risklere” ve “İran tehdidine” dikkat çekildi.

Patriot ve THAAD hamlesi!

Hoffman, açıklamasında, “Bakan Esper, Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) talebi üzerine Suudi Arabistan’a 2 savaş uçağı filosu, 2 Patriot füze bataryası, 1 hava seferi filosu, 1 Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) Sistemi gönderilmesine onay verdi” ifadelerini kullandı.

Esper’in Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ı bilgilendirdiğini ifade eden Hoffman, “Ayrıca 3 bin asker gönderiyor” dedi.

ABD’nin bölgede toplam 14 bin askerinin olduğu ifade ediliyor.

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Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 11:45
  1. Suriye
  2. Amerika
  3. Ortadoğu
  4. Suudi Arabistan
  5. Pentagon
  6. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon)
  7. Patriot
  8. Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) Sistemi
  9. Pentagon sözcüsü Jonathan Hoffman
  10. Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM)
  11. Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman
  12. ABD

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  • frfr13 dk önce
    amaç kzey afrika yahudi projesini gerçekleştirmek ve provakasyonlşar petrol tanklerlerine yapmak ve arabistanla iranı kışkırtıp birbirine savaştırıp ve zenginliklerine konmak ve abdde arabistana saddama dedikleri gibi diyeceklerki biz senin arkandayız sana her türlü destek vereceğiz irana saldır diyecekler ardından ikiside birbirini bitirince arabistan borçlanınca arabistandanı diz çöktürüp herşeyi yaptırıp arabistanı tamamen avrupa abd ülkeleri borçlandırıp ırak gibi diz çöktürüp yahudilerin arabistana yerleşmesini sağlamak oyun çok büyük abi bu asker gönderme kesinlikle arabistanı korumak için asla değildir bu irana karşı arabistanı arkadan popohalndırıp cesaretlendirip saddam gibi irana saldırıp iksininde birbirinni bitirmesini sağlamak sonrada hem büyük israil hem kuzey akrika son hamle güneydoğu asya yahudi projelerini pakistan hindistan çin üzerinden hayata geçirmek ama allah nasip etmesin hiçbirini yer değiştirerek daha tehliklei oyunları oynamak daha riskli oyunları bitirmek saddamada önce iran karşı kışkırtırıp savaştırdılar her dediklerini yaptırdılar sonrada arabistanı rejimini yıkacaklar mekke medineyi hac paralarını kendi kontolleri altına alacaklar abi yine oyun tahmin edemedğimiz kadar büyüktür lanet olsun allaha isyankar olan yahudi domuzlarına evanjelist siyonist işgalci köpeklere

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