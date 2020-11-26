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Aktüel ABD, Suudi Arabistanlı kadın aktivistlerin davasının terör mahkemesine sevkinden endişeli
Aktüel

ABD, Suudi Arabistanlı kadın aktivistlerin davasının terör mahkemesine sevkinden endişeli

Yeniakit Publisher
2020-11-26 18:23:57 -
ABD, Suudi Arabistanlı kadın aktivistlerin davasının terör mahkemesine sevkinden endişeli

ANKARA (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'da tutuklu kadın aktivist Luceyn el-Hezlul ve Samar Badawi'nin dosyasının "terörizm" ile ilgili başka bir mahkemeye sevk edilmesini endişeyle karşıladığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşleri Bürosunca yapılan açıklamada, Hezlul ve Badawi hakkındaki davaların Suudi Arabistan makamları tarafından terör suçlularının yargılandığı mahkemeye gönderilmesine tepki gösterildi.

Açıklamada, "Luceyn el-Hezlul ve Samar Badawi davalarının terör mahkemesine sevk edildiğine dair haberlerden endişe duyuyoruz. Kadın hakları aktivizmi suç değildir.’’ ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu davalarla ilgili şeffaflık eleştirisi yapılan açıklamada, Hezlul ve Badawi'ye yönelik taciz iddialarından ötürü tedirginlik duyulduğu vurgulandı.

Suudi Arabistan'da tutuklu kadın aktivist Hezlul'un ailesi, yerel mahkemenin yaklaşık 3 yıl önce tutuklanan kızlarının davasında yetkisizlik kararı verdiğini ve dosyasını, "terörizm" ile ilgili başka bir mahkemeye sevk ettiğini açıklamıştı.

- Mayıs 2018'de gözaltına alınmıştı

Luceyn el-Hezlul, İman en-Nefcan, Nevf Abdulaziz, Azize el-Yusuf ve Rukayye el-Muharib gibi isimlerin aralarında bulunduğu Suudi Arabistanlı kadın aktivistler, Mayıs 2018'de gözaltına alınmış, daha sonra Başsavcılık tarafından bazılarına "ülke çıkarlarına zarar verme" suçlaması yöneltilmişti.

Aralarında Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütünün de bulunduğu bazı insan hakları örgütleri, kadın haklarını savundukları belirtilen aktivistlerin, işkenceye maruz kaldığını ileri sürmüştü.

Suudi Arabistan ise söz konusu iddiaları yalanlamıştı.

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