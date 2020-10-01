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Aktüel ABD, Suriye'deki terör örgütü DEAŞ mensubu vatandaşlarını ülkesine getirdi
Aktüel

ABD, Suriye'deki terör örgütü DEAŞ mensubu vatandaşlarını ülkesine getirdi

Yeniakit Publisher
2020-10-01 18:07:58 -
ABD, Suriye'deki terör örgütü DEAŞ mensubu vatandaşlarını ülkesine getirdi

WASHINGTON (AA) - ABD Adalet Bakanlığı, Suriye'de SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın elinde tuttuğu terör örgütü DEAŞ mensubu Amerikan vatandaşlarının tamamını ülkelerine getirdiklerini açıkladı.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, "Son zamanlardaki 4 sanığın da transferiyle birlikte ABD, haklarında DEAŞ'a destek vermekle ilişkili suçlardan cezai işlem bulunup SDG gözetiminde bulunan tüm Amerikan vatandaşlarını ülkeye getirdi." denildi.

Açıklamada, ABD'nin, Irak ve Suriye'den toplam 27 vatandaşını DEAŞ'a destek verdiği suçlamasıyla yargılamak üzere ülkesine getirdiği bilgisi paylaşılırken bunlardan 10'unun doğrudan örgütle terör faaliyetlerine katıldığının tespit edildiğine dikkat çekildi.

Bakanlık, örgüt mensuplarının isimleri ve DEAŞ'a katılma şekillerine de yer verdiği açıklamada, diğer ülkelerin de DEAŞ mensubu vatandaşlarını teslim alması çağrısında bulundu.


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