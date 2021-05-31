ABD şokta! Kıtalararası balistik füze testi başarısız oldu
Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri Küresel Saldırı Komutanlığı, yeni üretilen kıtalararası füzelerin savaşa hazırlık testinin başarısız olduğunu bildirdi.
ABD’nin kıtalararası füze projesi olan Minuteman’ın geliştirme faaliyetleri kapsamında, Kaliforniya’daki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü’nden kalkması ve yaklaşık 7 bin km uçarak Pasifik Okyanusu’ndaki Kwajalein’deki hedefi vurması gereken füzenin testinin başarısız olduğu açıklandı.
Başlıksız bir şekilde fırlatılmak istenen Minuteman III (LGM-30G) kıtalararası balistik füzenin testi, fırlatma aşaması başlamadan iptal edildi.
Yayımlanan yazılı açıklamada; “Yerdeki iptalin nedeni şu anda soruşturma altında ve Hava Kuvvetleri Küresel Saldırı Komutanlığı fırlatmanın yeniden planlanma potansiyelini değerlendiriyor.” ifadeleri kullanıldı.
Minuteman kıtalararası füzelerin mühendislik faaliyetleri, ABD Hava Kuvvetleri Malzeme Komutanlığı’na (AFCM) bağlı Ogden Hava Lojistik Merkezi’nde (OO-ALC) Kıtalar Arası Balistik Füze Sistem Program Ofisi (DPT) tarafından yürütülüyor.
Kaynak: M5