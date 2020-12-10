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Aktüel ABD Senatosundan BAE'ye F-35 satışının engellenmesine yönelik tasarıya ret
Aktüel

ABD Senatosundan BAE'ye F-35 satışının engellenmesine yönelik tasarıya ret

Yeniakit Publisher
2020-12-10 02:29:36 -
ABD Senatosundan BAE'ye F-35 satışının engellenmesine yönelik tasarıya ret

WASHINGTON (AA) - ABD Senatosu, Birleşik Arap Emirliklerine F-35 savaş uçağı ve MQ-9B Reaper Silahlı İnsansız Hava Araçları satışının engellenmesi için sunulan iki karar tasarısını reddetti.

Senato, ABD'nin New Jersey Senatörü Demokrat Bob Menendez, Kentucky Senatörü Cumhuriyetçi Rand Paul ve Connecticut Senatörü Demokrat Chris Murphy tarafından, BAE'ye F-35 dahil 23 milyar doları aşkın 4 paket silah satışını içeren Dışişleri Bakanlığı onayına karşı sunulan iki karar tasarısını bugün oyladı.

Her iki tasarıda yapılan oylamada gerekli çoğunluğa ulaşamayarak, Senatodan geçemedi.

Senatör Menendez red kararının ardından yaptığı açıklamada, "Bu tasarı bizim odaklanmamız gereken bir ulusal güvenlik endişesiydi. ABD'nin uzun vadeli güvenlik çıkarlarına yönelik ortada ciddi sorular var." diye konuştu.

1976'da çıkarılan Silah İhracat Kontrol Yasası, Kongre üyelerinde teklif edilen silah satışlarını reddetme hakkı veriyor.

ABD Temsilciler Meclisi ve Senato Silahlı Kuvvetler Komiteleri, bir silah satışını sözlü veya yazılı olarak durdurabiliyor.

Geçen haftalarda, ABD’nin New York temsilcisi ve Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Demokrat Eliot Engel ile 11 temsilci, BAE'ye F-35 uçaklarının satışını engellemek için Temsilciler Meclisine de yasa tasarısı sunmuştu.

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