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Aktüel ABD Savunma Bakan Vekili Miller'dan Somali, Cibuti ve Katar'a ziyaret
Aktüel

ABD Savunma Bakan Vekili Miller'dan Somali, Cibuti ve Katar'a ziyaret

Yeniakit Publisher
2020-11-27 21:18:58 -
ABD Savunma Bakan Vekili Miller'dan Somali, Cibuti ve Katar'a ziyaret

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump tarafından atandıktan sonra ilk uluslararası seyahatini Orta Doğu ve Afrika bölgesine yapan Savunma Bakan Vekili Christopher Miller, Somali, Cibuti ve Katar'ı ziyaret etti.

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), ziyaretlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Savunma Bakan Vekili Christopher Miller, Cibuti'deki Lemonnier Kampı ile Somali'nin Mogadişu kentinde konuşlu ABD askerlerinin Şükran Günü'nü kutladı." denildi.

Bu iki ülkede iken Miller'ın aşırıcılıkla mücadele konusunda ABD'nin kararlılığına dikkati çektiği ve uluslararası toplumun terörle mücadele kapsamında devam eden çabasının önemine vurgu yaptığı kaydedildi.

Diğer taraftan, ABD'nin 8 bin askerinin konuşlu olduğu Katar'ın El Udeyd üssünü de Şükran Günü dolasıyla ziyaret eden Miller'ın, Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed El Attiye ile de görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, ABD askerlerine ülkede ev sahipliği yaptığı için Katar'a teşekkür ettiği kaydedilen Miller'ın, mevkidaşı Attiye ile bölgedeki güvenlik ve istikrarın yanı sıra müşterek tehditleri ele aldığı aktarıldı.



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