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Gündem ABD savaş gemisi Türkiye’de demirledi: Güvenlik çemberine alındı!
Gündem

ABD savaş gemisi Türkiye’de demirledi: Güvenlik çemberine alındı!

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim tırmanırken ABD donanmasına ait savaş gemisi Karadeniz’e gitmek üzere Sarayburnu Limanı’na demirledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 23:53:00 - 2021-11-01 23:59:26
ABD savaş gemisi Türkiye’de demirledi: Güvenlik çemberine alındı!

“Karadeniz’de güvenlik ve istikrarı sağlamak” iddiasıyla yola çıkan ABD Donanması’na ail LCC-20 numaralı 'USS Mount Whitney' anfibi komuta kontrol gemisi Sarayburnu’nda demirledi. 

Mount Whitney Komutanı Yüzbaşı Dan Prochazka, bir yabancı ABD haber sitesine verdiği demeçte, “İstanbul ziyareti, Türk halkının ünlü misafirperverliğini deneyimlememize ve kültürlerini, tarihini daha derinden anlamamızı sağlayacak.” dedi. 

LCC-20 borda numaralı "USS Mount Whitney" adlı amfibi komuta kontrol gemisinin demirlemesine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri botlarla eşlik ederken, limanda polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

İstanbul'da üç gün kalacak olan geminin, daha sonra tatbikat için Karadeniz'e açılacağı öğrenildi.



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