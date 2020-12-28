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Aktüel ABD Sağlık Bakan Yardımcısı Giroir, Kovid-19'un mutasyonlu türünün ülkesinde de olabileceğini söyledi
Aktüel

ABD Sağlık Bakan Yardımcısı Giroir, Kovid-19'un mutasyonlu türünün ülkesinde de olabileceğini söyledi

Yeniakit Publisher
2020-12-28 19:20:46 -
ABD Sağlık Bakan Yardımcısı Giroir, Kovid-19'un mutasyonlu türünün ülkesinde de olabileceğini söyledi

WASHINGTON (AA) - ABD Sağlık Bakan Yardımcısı Brett Giroir, mutasyona uğrayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) türünün ABD'de de olabileceğini açıkladı.

Giroir, ABC televizyonunda yayımlanan Good Morning America programında, ülkedeki Kovid-19 salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İngiltere'de ortaya çıkan ve birçok ülkede tespit edilen Kovid-19 türü hakkındaki bir soruya Giroir, "Mutasyona uğramış virüsün ABD'de olduğuna dair bir kanıtımız yok ancak küresel temasları hesaba katarak, bu virüs türünün ülkemizde de olabileceğinden şüpheleniyoruz." dedi.

Giroir, "Virüsün yeni türünün daha hızlı yayıldığına dair veriler olsa da hastalığın daha da güçlendiğine dair elimizde kanıtımız yok." ifadesini kullandı.

Ülkedeki aşılama çalışmalarına ilişkin ise Giroir, "Aşıların işe yarayacağına ilişkin güçlü bir inancımız var." diye konuştu.

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