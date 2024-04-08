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Dünya ABD, Rusya orayı da ele geçirecek diyerek paylaştı: Operasyon ile ilgili çarpıcı iddialar! Önlem alınmalı
Dünya

ABD, Rusya orayı da ele geçirecek diyerek paylaştı: Operasyon ile ilgili çarpıcı iddialar! Önlem alınmalı

Yeniakit Publisher
2024-04-08 21:13:00 - 2024-04-08 21:14:23
ABD, Rusya orayı da ele geçirecek diyerek paylaştı: Operasyon ile ilgili çarpıcı iddialar! Önlem alınmalı

ABD’li Senatörler, kendilerine ulaşan bir istihbarat raporuna göre Rusya’nın Odessa’ya da operasyon düzenleyeceğini iddia ediyorlar.

ABD’li Senatörler, kendilerine ulaşan bir istihbarat raporuna göre Rusya’nın Odessa’ya da operasyon düzenleyeceğini iddia ediyorlar.

ABD’de Cumhuriyetçilerin önde gelen yayın organı The National Interest, Senato’nun Dış İlişkiler Komitesi ve yine Senato’nun Silahlı Hizmetler Komitesi’nin Cumhuriyetçi üyelerine dayandırdığı haberinde, Rusya’nın Ukrayna toprağı olan Odessa’ya operasyon düzenleme olasılığı ele alınıyor.

Önlem alınmalı diyen Senatörler, Rusya’nın Odessa’ya operasyonu kısa süre içerisinde başlatacağını öne sürüyor. Operasyonla, Ukrayna’nın Karadeniz’le bağı da kesilmiş olacak.

Senato üyelerinin, kendilerine iletildiğini iddia ettikleri istihbarat raporlarına göre,

Moskova’nın bu operasyonu ‘başlangıçta planladığından daha erken’ uygulamaya başlayacağı da öne sürülüyor. Senatörler, ABD istihbaratının, Rusya’nın Ukrayna’ya NATO ikmal noktasının kurulacağına ilişkin istihbarata sahip olduğunu iddia ettiğini de belirtiyor.
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Senatörler, bu iddianın, yani Odessa’nın Rusya’nın kontrolüne girmesinin önlenmesi için NATO’nun adım atması için önemli olduğunu ortaya çıkardığını da öne sürüyor.

Raporda, Moldova’da 1991’den bu yana bağımsızlığını ilan etmiş olan, ancak hiçbir ülkenin tanımadığı Transdinyester ve özerk Gagavuzya’yı da kontrol altına almayı planladığı iddia ediliyor.

tr.al-ain'e göre: Raporlarda Rusya'nın 'Odessa Operasyonu'nu gerçekleştirirse Ukrayna'da daha önce Herson, Zaporojya, Donetsk, Kırım, Luhansk ve Kırım bölgelerinde yaptığı gibi referanduma giderek topraklarına katmayı da planladığı iddiasına yer veriliyor.

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