ABD, Rum fedailiğine soyundu

Yakup Sarıçiçek

Türkiye’yi S-400’den vazgeçiremeyen Amerika, Ankara’ya Akdeniz’de baskı kurmak için Rumların badigardlığına soyundu. Bu doğrultuda hareket eden ABD Senatosu, Doğu Akdeniz Güvenlik ve Enerji Ortaklığı tasarısına onay verdi. ABD Senato Dışişleri Komitesi tarafından kabul edilen tasarı, Ankara’nın Doğu Akdeniz’e ikinci bir sondaj gemisi göndermesinin ardından geldi. Tasarı; ABD, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs arasında enerji iş birliğini koordine edecek bir ABD-Doğu Akdeniz Enerji Merkezi kurulmasını öngörüyor. Tasarıya göre ayrıca; Güney Kıbrıs’a silah satışı ile ilgili kısıtlamalar kaldırılacak, Yunanistan’a 3 milyon ABD Doları tutarında doğrudan askeri yardım yapılacak ve 2020-2022 yılları arasında mali dönemlerinde Yunanistan ve Güney Kıbrıs’a Uluslararası Askeri Eğitim yardımı yapılacak.

F-35 satışı da durdurulacak

ABD’nin tasarısında iki ülke arasında krize neden olan S-400 alımı da yer aldı. Buna göre, Türkiye S-400 hava savunma sistemi alma planından vazgeçmediği sürece ABD kanunları hükümleri çerçevesinde Türkiye’ye F-35 sevkiyatı yapılmayacak. Ayrıca, Kongre’ye “Rusya’nın ve bölgedeki diğer ülkelerin faaliyetlerine karşı” bilgi verilecek.