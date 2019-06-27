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ABD, Rum fedailiğine soyundu

S-400 bahanesiyle Türkiye’ye cephe alan ABD’de Senato, Rumların korunması için Doğu Akdeniz Güvenlik ve Enerji Ortaklığı tasarısına onay verdi. Rumlara silah satış yasağı da kaldırıldı.

27 Haziran 2019 Perşembe 12:59
ABD, Rum fedailiğine soyundu

 Yakup Sarıçiçek 

Türkiye’yi S-400’den vazgeçiremeyen Amerika, Ankara’ya Akdeniz’de baskı kurmak için Rumların badigardlığına soyundu. Bu doğrultuda hareket eden ABD Senatosu, Doğu Akdeniz Güvenlik ve Enerji Ortaklığı tasarısına onay verdi. ABD Senato Dışişleri Komitesi tarafından kabul edilen tasarı, Ankara’nın Doğu Akdeniz’e ikinci bir sondaj gemisi göndermesinin ardından geldi. Tasarı; ABD, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs arasında enerji iş birliğini koordine edecek bir ABD-Doğu Akdeniz Enerji Merkezi kurulmasını öngörüyor. Tasarıya göre ayrıca; Güney Kıbrıs’a silah satışı ile ilgili kısıtlamalar kaldırılacak, Yunanistan’a 3 milyon ABD Doları tutarında doğrudan askeri yardım yapılacak ve 2020-2022 yılları arasında mali dönemlerinde Yunanistan ve Güney Kıbrıs’a Uluslararası Askeri Eğitim yardımı yapılacak.

F-35 satışı da durdurulacak

ABD’nin tasarısında iki ülke arasında krize neden olan S-400 alımı da yer aldı. Buna göre, Türkiye S-400 hava savunma sistemi alma planından vazgeçmediği sürece ABD kanunları hükümleri çerçevesinde Türkiye’ye F-35 sevkiyatı yapılmayacak. Ayrıca, Kongre’ye “Rusya’nın ve bölgedeki diğer ülkelerin faaliyetlerine karşı” bilgi verilecek.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 12:59
  1. Ankara
  2. S-400
  3. Akdeniz
  4. ABD Senatosu
  5. Doğu Akdeniz Güvenlik ve Enerji Ortaklığı
  6. ABD Senato Dışişleri Komitesi
  7. Doğu Akdeniz
  8. ABD
  9. İsrail
  10. Yunanistan
  11. Güney Kıbrıs
  12. ABD-Doğu Akdeniz Enerji Merkezi
  13. Uluslararası Askeri Eğitim
  14. F-35
  15. S-400 hava savunma sistemi

YORUM YAZ

  • MEHMET DEMIRCIMEHMET DEMIRCI38 dk önce
    92 de muaveneti vurdukdan sonra bizimkilerde karsı saldırı yapmak istemiş ama bizdeki gemi amerikan gemisi silahlarda amerikan silahı olduğu için bize saldıranları dost olarak algıladığı için silahlar ateşlenememiş... varın gerisini düşünün milli olmak ne demek... bugun istanbulda içerideki hainler kalenin kapısını içeriden açtılar ardına kadar düşmana, hiç bilselerdi açarmıydılar diyorum ama ittifak şer ittifakı olduğu için zillet ittifakı olduğu için , mandacı ittifakı olduğu için 3 kuruş kazancı azaldı diye hükümeti suçlamak ve aklı sıra ders vermek için Türkiyede bir gedik açtılar... sonuç ne olacak... daha fazla şehit vereceğiz ama vatan savunmasını asla bırakmayacağız ve hesaplaşma vakti geldiğinde 15 temmuz da fetöcülere verdiğimiz yanıttan çok daha şiddetlisini verecek şah damarlarına gireceğiz... bugun inlerine girdik yarın şah damarlarına gireceğiz bu böyle biline, aklını başına almayanın şah damarını elinden alacağız.
  • uyan dünya uyan dünya 40 dk önce
    dünya eşkiyası terörist yahudistan piçi abd dir. zaten orta doğudaki olayların baş çıbanı ısrael vede yahudistan abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri piçleridir. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge piçi abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk parti değil tc nin içine yahudiler tarafından yerleştirilmiş yahudilerin truva atıdır.chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir.(gerçi atatürk'de sebetay selanik yahudisidir) .chpkk bilhassa bu yahudilerin vede hıristiyanlar destekledikleri partidir. Bu gün yada 50 sene önce iş bankası atatürk hisseleri chpkk da olmasaydı bu gün yada 50 sene önce chpkk diye bir parti olmayacaktı. iş bankası ve bankanın ortaklıkları 450 küsur büyük fabrikalar chpkk nın en büyük arpalığıdır. Atatürk'e dışarıdan yahudilerden gelen emir üzerine , hazineye ait olması gerekirken atatürk hisselerini yönetmesi için chpkk ya devredilmiştir.Atatürk' yahudi olmasaydı zaten yahudilertc nin kurulmasınıda engellerlerdi.(osmanlıyı yıkaniçimizdeki ve dışımızdaki vatan haini yahudilerdir.)
  • Salih Salih 1 sa önce
    namluya mermiyi sokup bekleriz...Türkiyenin olasi saldirilarda aniden saldirma yetkisi vermelidir kaptanlara, komutanlara.... 92 de amerika tarafindan vurulan muavenet gemimiz gibi, is soguduktan sonra haftalar sonra karsilik vermek icin gidilmez,böyle durumlardasaniyeler icinde geri saldiracaksin, caydirici güc olsun, onlarda bilirler is soguduktan sonra kalkipta karsi tarafin saldirmayacagi,bu stratejiye dayanarak hic birisinin saldirmasina izin verilmemeli,on misli geri saldiracaksin, tek bir saldirida,füze saldirisinda... vesaire.
  • KocasolakKocasolak1 sa önce
    Oh oh ne güzel, herşey çok güzel olacak. Abd rumları silahlandıracak, kktc ye saldıran rumlar, erkekleri vuracak kadınlara tecavüz edecek. Kktc gençleri de HANYAYI KONYAYI öğrenecek. AB bu olaya bosna da olduğu gibi, tecavüzcülerin sırtını sıvazlayıp giz giz yapacak. Kktc gençleri bunları yaşamadan ab aşkından kurtulamayacak çünkü.
  • ErenEren1 sa önce
    Koçlarını da yırtsalar sonuç değişmeyecek.

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