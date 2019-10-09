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ABD öncülüğündeki koalisyon 'SDG' etiketli paylaşımını sildi

ABD ordusu öncülüğündeki koalisyon, resmi Twitter hesabından yaptığı "SDG" paylaşımını gelen tepkiler üzerine kaldırdı.

09 Ekim 2019 Çarşamba 16:03
ABD öncülüğündeki koalisyon 'SDG' etiketli paylaşımını sildi

ABD ordusu öncülüğünde terör örgütü DEAŞ'a karşı kurulan Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu (SOJTFOIR), resmi Twitter hesabından yaptığı "SDG" (SDF) paylaşımını sildi.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri 'SDG' etiketi paylaştı

SOJTFOIR, resmi Twitter hesabından "SDG" etiketi açarak, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK hedeflerine yönelik olası askeri harekatına karşı, YPG/PKK'ya destek mesajı vermişti.

Çok sayıda kullanıcının da koalisyonun paylaşımına yaptığı yorumlara, "TSK" etiketi koyarak tepki göstermesi üzerine, paylaşım silindi.

YPG/PKK, Suriye'de silah ve lojistik desteğiyle kendisine yakın tuttuğu bazı küçük grupları 12 Ekim 2015'te SDG adı altında bir araya getirmişti. O dönemden bu yana Suriye'nin üçte birini işgal eden terör örgütü YPG/PKK, SDG ismini kullanıyor.

PKK'yı terör örgütü olarak kabul eden ABD, örgüte, iş birliğine kılıf bulma amacıyla SDG ismini vermişti. ABD Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Raymond Thomas, 22 Temmuz 2017'de YPG'nin adını kendilerinin tavsiyesiyle "Suriye Demokratik Güçleri" (SDG) olarak değiştirdiğini itiraf etmişti.

 

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 16:03
  1. SDG
  2. sdf
  3. SOJFOIR
  4. suriye
  5. Anadolu Ajansı

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