ABD New York yargısı, Çin’e ait iki antik eseri iade ediyor

New York eyaletinin yargısı, 7. yüzyıldan kalma iki mezar taşı heykelini Çin’e iade etme kararı aldı. 1990’lı yılların başında Çin’de bulunan mezarlardan kesilerek alınıp sonra da ülkeden çıkarılmış olan bu sanat eserleri, en son New York’un meşhur Metropolitan Museum of Art (Met) adlı kurumunda sergileniyordu. İki heykelin toplam değeri 3,5 milyon dolar tutuyor.