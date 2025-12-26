  • İSTANBUL
Hayat-Aktüel
14
Yeniakit Publisher
En çok Türk'ün yaşadığı ülkeler belli oldu: İlk sıra değişmedi!

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
En çok Türk'ün yaşadığı ülkeler belli oldu: İlk sıra değişmedi!

En fazla Türk'ün yaşadığı ülkeler belli oldu...

#1
Foto - En çok Türk'ün yaşadığı ülkeler belli oldu: İlk sıra değişmedi!

YURT DIŞINDA YAŞAYAN TÜRK VATANDAŞLARININ SAYISI 7,5 MİLYONA ULAŞTI. Dışişleri Bakanlığı verilerine göre bu nüfusun 6,5 milyonu Batı Avrupa’da yaşıyor. Yeni nesillerin yetişmesi ve süren göçler, yurt dışındaki Türk toplumunu her geçen gün büyütüyor.

#2
Foto - En çok Türk'ün yaşadığı ülkeler belli oldu: İlk sıra değişmedi!

2 BİN 500’DEN FAZLA TÜRK KÖKENLİ SİYASETÇİ GÖREVDE Türk kökenli vatandaşlar bulundukları ülkelerde sadece sosyal ve ekonomik hayata değil, ticaret ve siyasete de katkı sağlıyor. Avrupa’da hükümet düzeyinde 2 bakan ve 2 devlet sekreteri dahil olmak üzere 2 bin 500’ün üzerinde Türk kökenli siyasetçi görev yapıyor.

#3
Foto - En çok Türk'ün yaşadığı ülkeler belli oldu: İlk sıra değişmedi!

İŞTE EN FAZLA TÜRK'ÜN YAŞADIĞI ÜLKELER!

#4
Foto - En çok Türk'ün yaşadığı ülkeler belli oldu: İlk sıra değişmedi!

10) DANİMARKA 75 BİN TÜRK VATANDAŞI

#5
Foto - En çok Türk'ün yaşadığı ülkeler belli oldu: İlk sıra değişmedi!

9) İSVİÇRE 130 BİN

#6
Foto - En çok Türk'ün yaşadığı ülkeler belli oldu: İlk sıra değişmedi!

8) AVUSTRALYA 150 BİN

#7
Foto - En çok Türk'ün yaşadığı ülkeler belli oldu: İlk sıra değişmedi!

7) BELÇİKA 240 BİN

#8
Foto - En çok Türk'ün yaşadığı ülkeler belli oldu: İlk sıra değişmedi!

6) AVUSTURYA 250 BİN

#9
Foto - En çok Türk'ün yaşadığı ülkeler belli oldu: İlk sıra değişmedi!

ABD 300 BİN

#10
Foto - En çok Türk'ün yaşadığı ülkeler belli oldu: İlk sıra değişmedi!

İNGİLTERE 400 BİN

#11
Foto - En çok Türk'ün yaşadığı ülkeler belli oldu: İlk sıra değişmedi!

3) HOLLANDA 500 BİN

#12
Foto - En çok Türk'ün yaşadığı ülkeler belli oldu: İlk sıra değişmedi!

2) FRANSA 700 BİN

#13
Foto - En çok Türk'ün yaşadığı ülkeler belli oldu: İlk sıra değişmedi!

1) ALMANYA 4 MİLYON/ derleyen: haber7

