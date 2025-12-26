Haber Merkezi Giriş Tarihi: En çok Türk'ün yaşadığı ülkeler belli oldu: İlk sıra değişmedi!
YURT DIŞINDA YAŞAYAN TÜRK VATANDAŞLARININ SAYISI 7,5 MİLYONA ULAŞTI. Dışişleri Bakanlığı verilerine göre bu nüfusun 6,5 milyonu Batı Avrupa’da yaşıyor. Yeni nesillerin yetişmesi ve süren göçler, yurt dışındaki Türk toplumunu her geçen gün büyütüyor.
2 BİN 500’DEN FAZLA TÜRK KÖKENLİ SİYASETÇİ GÖREVDE Türk kökenli vatandaşlar bulundukları ülkelerde sadece sosyal ve ekonomik hayata değil, ticaret ve siyasete de katkı sağlıyor. Avrupa’da hükümet düzeyinde 2 bakan ve 2 devlet sekreteri dahil olmak üzere 2 bin 500’ün üzerinde Türk kökenli siyasetçi görev yapıyor.
İŞTE EN FAZLA TÜRK'ÜN YAŞADIĞI ÜLKELER!
10) DANİMARKA 75 BİN TÜRK VATANDAŞI
9) İSVİÇRE 130 BİN
8) AVUSTRALYA 150 BİN
7) BELÇİKA 240 BİN
6) AVUSTURYA 250 BİN
ABD 300 BİN
İNGİLTERE 400 BİN
3) HOLLANDA 500 BİN
2) FRANSA 700 BİN
1) ALMANYA 4 MİLYON/ derleyen: haber7
