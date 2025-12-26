En çok Türk'ün yaşadığı ülkeler belli oldu: İlk sıra değişmedi!

2 BİN 500’DEN FAZLA TÜRK KÖKENLİ SİYASETÇİ GÖREVDE Türk kökenli vatandaşlar bulundukları ülkelerde sadece sosyal ve ekonomik hayata değil, ticaret ve siyasete de katkı sağlıyor. Avrupa’da hükümet düzeyinde 2 bakan ve 2 devlet sekreteri dahil olmak üzere 2 bin 500’ün üzerinde Türk kökenli siyasetçi görev yapıyor.