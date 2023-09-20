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Ekonomi ABD Merkez Bankası Fed faiz kararını açıkladı
Ekonomi

ABD Merkez Bankası Fed faiz kararını açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-09-20 21:45:00 -
ABD Merkez Bankası Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası FED, faiz kararını duyurdu. FED, federal fonlama faizini piyasa beklentilerine paralel olarak yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit bıraktı.

ABD Merkez Bankası FED, federal fonlama faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

FED, faizi sabit tuttu

ABD Merkez Bankası FED piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. FED, federal fonlama faizini piyasa beklentilerine paralel olarak yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Piyasaların beklentisi de politika faiz aralığının bu seviyede tutulması yönündeydi.

En son Temmuzda fazi artırmıştı

FED Açık Piyasa Komitesi (FOMC) son olarak 26 Temmuz'da 25 baz puanlık artırıma gitmişti. Mart 2022-Temmuz 2023 arasında toplamda 525 baz puanlık faiz artırım kararı aldı.

Bir artış daha bekleniyor

FED bu yıla ilişkin yönlendirmesinde de piyasa beklentilerine paralel bir sinyal verdi. FED yetkilileri bu yıl için bir artış daha öngördü. 19 üyeden 12'si bu yıl bir faiz artışı daha beklediklerine işaret etti. Karar metninde yetkililerin "uygun olabilecek ek politika sıkılaştırmasının kapsamını" belirleyeceğini vurgulayan ifade tekrarlandı. Metinde istihdam artışının son dönemde yavaşladığı ancak gücünü koruduğu da ifade edildi.

Büyüme beklentisinde revizyon

FED'in ekonomik göstergelere ilişkin beklentileri de yayımlandı. Buna göre banka 2023 büyüme beklentisinde belirgin bir yukarı yönlü revizyon yaptı. Haziran toplantısında 2023 büyümesi için yüzde 1 tahminini veren FED bu toplantıda bu tahmini yüzde 2,1'e çekti. 2024 büyüme beklentisi yüzde 1,1'den yüzde 1,5'e çıkarken, 2025 büyüme beklentisi yüzde 1,8'de korundu. Büyüme beklentisine paralel olarak işsizlik beklentileri de aşağı çekildi. FED 2023 işsizlik beklentisini yüzde 4,1'den yüzde 3,8'e düşürdü. 2024 ve 2025 işsizlik beklentisi yüzde 4,5'ten yüzde 4,1'e indirildi.
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