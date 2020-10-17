ABD medyasından tepki çeken tavır

Amerikan medyası, Ermenistan'ın Azerbaycan'a düzenlediği ve sivillerin yaşamını yitirmesine yol açan alçak füze saldırılarını görmezden geldi.

ABD'de "ana akım basın" olarak nitelendirilen basın, Ermenistan'ın dün gece Gence'ye düzenlediği balistik füze saldırısında aralarında çocukların da olduğu birçok sivilin hayatını kaybetmesini manşetlerine taşımadı.

Wall Street Journal, New York Times ve CNN gibi basın kuruluşları, saldırıya ilişkin ne ana sayfalarında ne de dünya sayfalarında herhangi bir habere yer vermedi.

Diğer yandan, Washington Post ise sadece Associated Press (AP) haber ajansının saldırıyla ilgili geçtiği haberi "Avrupa haberleri" bölümünde paylaşmakla yetindi.

Reuters, haberinde, "Azerbaycan ve Ermenistan birbirini ateşkes ihlali ve bombalama ile suçluyor" başlığını kullandı.

Bu arada, ülkenin önemli haber ajanslarından AP, saldırı ile ilgili servis ettiği haberinde doğrudan Ermenistan'ı suçlamaktan kaçındı ve haberinin giriş cümlesinde, "Azerbaycan, Ermenistan'ı ikinci büyük kentini balistik füzeyle vurmakla suçladı." ifadesini kullandı.

Haberde, Azerbaycan'ın açıklamalarından önce Ermenistan Savunma Bakanlığının saldırıları inkar ettiği savunmasının verilmesi de dikkatlerden kaçmadı.