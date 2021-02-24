ABD, Libya'da neyin peşinde? Dikkat çeken hareketlilik!

ABD'nin Libya Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Libya Büyükelçisi Richard Norland, Temsilciler Meclisi Başkanı Salih ile görüşmesinde, yeni yürütme otoritesine mümkün olan en kısa sürede güven oylaması yapılması konusunda Temsilciler Meclisi'nde oturum düzenlenmesinin önemini vurguladı.

Salih, Temsilciler Meclisinin bu konudaki sorumluluğunu üstlenmesi görüşüne katıldığını belirterek, yeni hükümetin de Libya Siyasi Diyalog Forumu ve Kahire Deklarasyonu sonuçlarına saygı duyması gerektiğini aktardı.

Elçilik açıklamasında, Temsilciler Meclisinin güvenoyu vermek için yapacağı oylamanın, ülkede 24 Aralık'ta yapılmasına karar verilen genel seçimlere yönelik önemli bir adım olduğuna dikkat çekildi.

Birleşmiş Milletler öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumunda, Libya krizine çözüm için ülkede yıl sonunda genel seçimlere gidilmesi kararı alınmış, 5 Şubat'ta yapılan oylamada da seçimlere kadar ülkeyi yönetecek geçici Ulusal Birlik Hükümetinin başbakanlığına Abdülhamid Dibeybe seçilmişti.

Dibeybe'nin oluşturacağı kabinesini, 5 Şubat'tan itibaren 21 gün içinde güvenoyu alması için Temsilciler Meclisine sunması gerekiyor.

Ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in müttefiki Akile Salih'in başkanlık ettiği Temsilciler Meclisinden güvenoyu çıkmazsa, güvenoyu için Libya Siyasi Diyalog Forumu üyeleri devreye girecek.