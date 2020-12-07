ABD Kongresinde, seçimi Trump'ın lehine çevirme kampanyası

WASHINGTON (AA) - ABD Kongresinde başkanlık seçimini Başkan Donald Trump lehine çevirmek için Seçiciler Kurulu oylama sonucuna itiraz etmek üzere başlatılan kampanyaya, Georgia Temsilcisi Cumhuriyetçi Marjorie Taylor Greene de katıldı.

ABD başkanlık seçimlerinde Seçiciler Kurulunun 14 Aralık'ta yapacağı oylama beklenirken, Trump seçimin resmi olmayan sonuçlarını lehine çevirmek için davalar açarken, bazı Cumhuriyetçiler de Kongrede seçim sonuçlarına itiraz etmeye hazırlanıyor.

Alabama Temsilcisi Cumhuriyetçi Mo Brooks'un, seçimdeki usulsüzlük iddialarını gerekçe göstererek 6 Ocak'ta Kongrenin onayına sunulacak Seçiciler Kurulunun oylama sonucuna itiraz edeceğini açıklaması, tartışmalara neden oldu.

Her eyaletten bir temsilcinin katıldığı süreçteki sayısal avantajlarına rağmen Cumhuriyetçilerin, Temsilciler Meclisinde seçimi Trump'ın lehine çevirecek bu kampanyaya destek vermesi beklenmiyor.

Brooks'un girişimi, "halk iradesine gölge düşürmek" olarak nitelenirken, bazı Cumhuriyetçi Temsilcilerin Brooks'un başlattığı kampanyaya katılması dikkat çekti.

Dün Alama Temsilcilerinden Cumhuriyetçi Barry Moore'dan sonra bugün Georgia Temsilcisi Marjorie Taylor Greene de kampanyaya katıldı.

Kongre seçimini yeni kazanan Greene'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Kongre Üyesi Greene, Kongre'nin 6 Ocak'ta Joe Biden'ı ABD Başkanı olarak onaylaması durumunda, Seçiciler Kurulu oylarına karşı çıkma planlarını ele almak için Alabama Temsilcisi Mo Brooks ile Washington DC ofisinde bir araya geldi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Brook'un kampanyasına katılacağı belirtilen Greene'nin Senato kanadına da bu konuda çağrıda bulunduğu ifade edildi.

- Süreç nasıl işliyor?

ABD'deki başkanlık seçimlerinde "Seçiciler Kurulu" adı verilen sistemde, her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege bulunuyor.

Seçmenler, sandıkta doğrudan başkan adayına değil eyaletin Seçiciler Kurulu üyelerine oy veriyor.

Eyalette en fazla oyu hangi parti alırsa, o partinin önceden belirlenen delegeleri daha sonra ABD'nin başkanı ve başkan yardımcısını resmen seçiyor.

538 sayısının yarıdan 1 fazlasına, yani 270 delegeye ulaşan aday, başkan olmaya hak kazanıyor.

3 Kasım'da yapılan seçimin ardından 14 Aralık'ta 538 kişiden oluşan Seçiciler Kurulu adaylara yönelik oy kullanacak.

Eyalet valilerince onaylanan Seçici Kurul oylama sonuçları, onaylanmak üzere ABD Kongresine gönderilecek ve Kongre 6 Ocak'ta valilerin onaylarını oylayacak.

Eyaletin Kongre üyeleri kendi eyaletlerinin valilerinin gönderdiği Seçiciler Kurulu oylarını kabul etmezse, ABD Kongresinde yapılacak görüşme ve oylama ile o eyaletle ilgili karar alınacak.

Daha önce bu muhtemel duruma benzer durumlar ortaya çıkmış ise de bu konuda seçim sonucunu etkileyecek düzeyde anlaşmazlık veya Seçici Kurul üyelerinin saf değiştirmesi söz konusu olmamıştı.

ABD Başkanı Trump'ın, seçimde aldığı oylardan yola çıkılarak 232 delegenin oyunu hanesine yazdırdığı hesap edilirken, rakibi Demokrat Biden'ın ise 306 delegeyi kazandığı hesaplanıyor.

Sürecin Trump'ın lehinde işlemesi için Kongrede Biden'a oy vermesi hesaplanan 38 Seçiciler Kurul üyesinin oyunun Trump'a geçmesi gerekiyor.