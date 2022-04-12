ABD Kongre Üyesinden bomba İmamoğlu açıklaması!

ABD Temsilciler Meclisi’nin Dış İlişkiler Komitesi’nin iki alt komitesi 31 Mart 2022 tarihinde “Doğu Akdeniz’de Fırsatlar ve Sınamalar: ABD’nin Çıkarlarını ve Bölgesel İşbirliğini İncelemek” başlıklı bir oturum düzenledi.

Toplantıya başkanlık eden William R. Keating, Türkiye’nin yeniden Batı rotasına girmesinin kaçınılmaz olduğunu, bu doğrultuda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla da görüştüklerini söyledi.

Dış İlişkiler Komitesi’nin alt komitelerinden birinin başkanlığını da yapan Keating’in sözleri, İmamoğlu’nun İstanbul’daki kar krizi sırasında İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile yaptığı gizli görüşmeyle birlikte düşünüldüğünde, “Başka görüşmeler de mi var?” sorusunu akıllara getirdi. İmamoğlu, Türkiye’nin yönünün NATO ve Batı olması gerektiği konusunda defalarca görüş belirtmişti.

"Daha fazla bekleyemeyiz, onları bunun içine çekmeliyiz"

Beş dakikalık söz hakkının önemli kısmını Türkiye’nin hizadan çıkmasına ayıran ABD’li parlamenter Bill Keating, Türkiye’nin ABD’yle ticaret mekanizmalarını işletmeye yöneldiğini ve ABD ile AB arasında bir anlaşmada dışarıda kalmaktan korkan bir ülke olduğunu söyledikten sonra şunları ekledi:

"Rusya’yla kurdukları bağlantı mantıklı değil. Teknoloji konseyi, tedarik zinciri konuları, bu ekonomik meselelerde AB müttefiklerimizle daha yakın çalışacağımızı düşündüğümüzde Türkiye’nin değişmeyeceğini düşünmek hiç mantıklı değil. Değişecekler, gün gibi açık. Yerel olarak da İstanbul’da ve diğer bölgelerde demokratik çabalar var. Gidişat belirli bir doğrultuda ve gelecekte varacağı yer çok açık."

"İBB başkanıyla görüştük, Türkiye'nin bu noktaya gelmesi için bekleyemeyiz"

"ABD yaptığından farklı olarak ne yapabiliriz?" diyen Keating, sözlerine şöyle devam etti:

"İstanbul Belediye Başkanı’yla, başka insanlarla oturumlar için görüştük. Bence bu artık oynamamız gereken bir kart. Türkiye’nin bu noktaya gelmesi için bekleyemeyiz. Onları bunun içine çekmemiz lazım. Onların öz çıkarları için, onların egemen çıkarları için. Gerçek çıkarlarının nerede olduğunu fark etmeleri için ABD mutlaka harekete geçmelidir."

"Kıbrıs’ta Türk işgali var, silah ambargosu kalkmalı"

Oturumda uzmanlığına başvurulan tüm isimler ve görüş belirten kongre üyeleri, Türkiye’nin Kıbrıs’taki varlığını "işgal" olarak nitelerken ABD’nin halihazırda kademeli olarak kaldırdığı Güney Kıbrıs’a yönelik silah ambargosunu tamamen kaldırması gerektiğini savundu.

Rhode Island’dan kongre üyesi olan David N. Cicilline, "Kıbrıs Cumhuriyeti, Rusya’nın limanlarına gelme hakkını durdurdu, Rusya’ya yaptırım uygulayarak çok güçlü bir ortak olduğunu kanıtladı. Artık Kıbrıs’a silah ambargosunu tamamen kaldırmamız gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Washington’dan kongre üyesi Nicole Malliotakis ise Türkiye ve Rusya’yı "bölgesel baş belaları" olarak adlandırarak "Türkiye, Kıbrıs'ın üçte birini yasadışı bir şekilde işgal ediyor. Son dönemde Doğu Akdeniz'de, adanın yakınlarındaki münhasır ekonomik bölgelerde saldırganlık gösterdi, uluslararası hukuku ihlal etti. Evet Türkiye bir NATO müttefiki, ancak bazen düşman gibi davranıyor." şeklinde görüş belirtti.

İBB’ye sorduk: Görüşme yapılmadı

Aydınlık gazetesi; İBB’ye "1. Bu görüşme ne zaman, hangi vesileyle, kiminle ve nerede yapıldı? 2. Görüşmede ne konuşuldu? 3. Sayın İmamoğlu, daha önce belirttiği gibi Türkiye'nin çıkarlarının Batı'da ve NATO'da olduğuna dair görüş belirtmiş midir?" sorularını yönelttiklerini İstanbul Büyükşehir Belediyesi Medya İlişkileri Koordinatörü Ceren Akdağ'ın ise "Böyle bir görüşme kesinlikle yapılmamıştır." dediğini aktardı.

Bill Keating kimdir?

William Richard Keating, 2013’ten beri Demokrat Parti’nin Massachusetts’ten Temsilciler Meclisi Üyesi. 1985-1999 yılları arasında Amerikan Senatosu’nda da görev yapan Keating, 1999-2011 yılları arasında Norfolk bölge savcılığı görevini yürüttü. Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi’nin kıdemli bir üyesi olan Keating, Afganistan, Pakistan ve Irak’a gönderilen meclis heyetlerinde yer aldı.